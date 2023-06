Ce e un submersibil, ambarcațiunea dispărută lângă epava Titanicului. Diferența față de submarin / video

Nava turistică care a dispărut în expediția sa către epava Titanicului este un submersibil, nu un submarin. Diferența dintre cele două este una mare, iar acesta este și motivul pentru care a dispărut, conform The New York Post.

Un submersibil, spre deosebire de un submarin, nu are suficientă putere pentru a se lansa în ocean și a se întoarce singur, a explicat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) pe siteul propriu.

De asemenea, un submersibil are nevoie de o navă de sprijin pentru a-l lansa și a-l recupera. În cazul submersibilului Titan, dispărut în nordul Oceanului Atlantic, nava de sprijin era remorcherul Polar Prince.

Procedura este similară ca în caazul unei bărci care duce scafandrii în larg cu echipamentul de care au nevoie, permițându-le să se scufunde în apă și apoi să se urce înapoi la bord pentru a se putea întoarce la țărm.

Submersibilul Titan a pierdut contactul cu nava Polar Prince la 1 oră și 45 de minute de la scufundare, duminică după-amiază, potrivit Gărzii de Coastă a SUA.

Comparativ, submarinele nucleare pot rămâne sub apă luni de zile. David Concannon, un consilier al OceanGate, a declarat pentru Associated Press că submersibilul Titan are o aprovizionare cu oxigen pentru doar 96 de ore. În plus, scufundările submersibilului la epava Titanic durează de obicei aproximativ 10 până la 11 ore.

Am întrebat și ChatGPT ce este un submersibil

Un submersibil este o navă special concepută pentru a putea naviga sub apă. De obicei, submersibilele sunt utilizate în scopuri științifice, de cercetare, militare sau de explorare a adâncimilor oceanice.

Submersibilele sunt construite pentru a rezista presiunii mari a apei și pentru a permite oamenilor să călătorească și să lucreze în mediul subacvatic. Ele sunt echipate cu sisteme de propulsie, rezervoare de aer sau alte gaze pentru a permite respirația, și de obicei au o carcasă etanșă pentru a proteja echipajul și echipamentul de apă.

Există diferite tipuri de submersibile, inclusiv cele cu piloți umani și cele fără piloți (autonome sau telecomandate). Submersibilele pot fi utilizate pentru a efectua cercetări oceanografice, pentru explorarea adâncimilor marine, pentru salvare și recuperare în caz de accidente, pentru observarea și studiul vieții marine, pentru instalarea și întreținerea infrastructurii subacvatice, sau în scopuri militare, precum recunoaștere sau efectuarea de operațiuni speciale sub apă.

În general, submersibilele reprezintă o tehnologie complexă și specializată, care permite explorarea și accesul la adâncimi și medii subacvatice în care oamenii înșiși nu pot supraviețui fără asistență tehnică adecvată.

