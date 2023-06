Ce dietă ține Neti Sandu: "Este baza mea. Asta mănânc zilnic"

"Ca regim, baza mea e supa de legume. Asta mănânc zilnic. O dată la nu știu cât timp, mai mănânc pui la rotisor, câte o bucățică, ceva dulce, prăjitura de casă pe care o făcea mama. La serviciu, mâncăm o dată pe săptămână covrig, atunci ne dăm voie, sau plăcintă. E un regal. Mai mănânc rondele de legume, cu cartofi, broccoli sau amestec. Câteva măsline și o rondea de brânză de capră, pe care o pun deasupra să se topească.

Dacă merg în oraș, mănânc rață cu ananas și risotto cu trufe. În ceea ce privește tratamentele corporale, mi-am cumprat niște ventuze de silicon cu care îmi fac masaj când am timp, în weekend, după care îmi dau cu lapte de corp și asta e tot. Nu fac sport. În vacanțe, merg foarte mult pe jos și nu mă dor picioarele. Asta e nemaipomenit", a spus Neti Sandu pentru viva.ro.

Cum își îngrijește tenul și părul

"Pentru ten, pentru că mă machiez zilnic, am niște produse cu acid hialuronic și colagen, pe care le folosesc ca bază, crema de la plafar - să fie cât mai naturală. Am și alt fel de creme, mai pretențioase, dar le dau doar pentru efect de scenă. (râde) Demachierea e foarte importantă. Oricât de târziu ar fi, niciodată nu mă bag la somn machiată. Pentru păr, mă spăl doar cu șampon, fără balsam, fără protecție, fără fixativ, fără placă. Părul meu așa stă dacă îl coafez frumos, cu peria", a mai spus Neti Sandu.

"Nu am reuşit în 26 de ani să conving că este părul meu"

Neti Sandu a fost acuzată, în repetate rânduri, că ar avea un look similar de fiecare dată când este în fața camerelor de filmat deoarece poartă o perucă.

"Nu am reuşit în 26 de ani să conving că este părul meu şi, atunci, până şi vecinii din bloc mi-au zis să nu mă supăr că mă întreabă, dar... este părul tău? Mi s-a întâmplat la coadă la cofetărie să bage mâna o doamnă pe sub păr. După aceea s-a mai întâmplat să dau mâna cu cineva, să mă prezint, iar persoana respectivă să-mi bage mâna în păr să se convingă dacă am perucă. La magazin sunt întrebată, deşi mă văd oamenii de la o distanţă foarte mică, nu e ca la televizor. Dar părul meu are un fir sticlos şi din această cauză şi străluceşte şi stă aşa ca apretat”, povestea, în urmă cu ceva timp, Neti Sandu, citată de Adevărul

"Îmi tai singură bretonul, pentru că eu mai degrabă îl retez. Îl tai pe straturi ca să fie perfect drept şi, în general, cei de specialitate mi-l taie cumva cu colţuri, în jos, iar mie nu-mi place aşa, îmi place retezat”, a spus Neti Sandu.

