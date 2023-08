Ce comanzi și ce primești. O femeie a avut parte de o „surpriză” după ce i-a ajuns mâncarea cumpărată online / Foto

Nu este un secret pentru nimeni că lucrurile pot arăta diferit într-o fotografie în comparație cu viața reală, însă ce a pățit Roshan, o femeie din Marea Britanie, pare greu de crezut.

Roshan a distribuit pe Twitter o fotografie pentru a-și exprima nemulțumirile. Postarea a devenit virală în scurt timp.

„Am comandat somon de la un restaurant de pe @ubereats_uk. Vă rog să vă uitați la ce am comandat și ce am primit. Și ei spun că nu merit să îmi restituie banii. Când am căutat pe Google restaurantul nici măcar nu a apărut”, a scris femeia pe Twitter.

I ordered orange fish from a restaurant on @ubereats_uk.



Please look at what I ordered vs what I got.



And they don’t think I deserve a refund.



When I googled the place it didn’t even come up. pic.twitter.com/dHOlLHzHL5