Studii internaționale analizează în permanenţă potențialul unic pe care ȋl au celulele stem recoltate din placentă și alte țesuturi perinatale la naștere. Aceste celule, recoltate la naștere, și apoi stocate în condiții de criogenie, ȋși păstrează proprietățile zeci de ani. Atunci când sunt reintroduse ȋn organism, pot ȋnlocui orice alte tipuri de celule - hepatice, pulmonare renale, pancreatice etc. Astfel, ajută la regenerarea țesuturilor afectate de diferite boli degenerative și traumatisme. "Din studiile de până acum a reieșit că tratamentele pe bază de celulele stem din placentă și alte țesuturi perinatale pot fi benefice în multe tipuri de boli, cum ar fi cele cardiovasculare, tulburările neurologice (accident vascular cerebral, autism, scleroză multiplă) sau diabetul zaharat. Asta se ȋntâmplă pentru că celulele stem mezenchimale, regăsite la nivelul placentei, sunt imuno-evazive, adică exprimă niveluri scăzute ale markerilor de compatibilitate, putând fi astfel acceptate cu mai multă ușurință chiar și de membrii familiei și cu mai puține riscuri de reacții adverse. E o proprietate unică, ce poate fi exploatată ȋn medicina regenerativă", spune Prof. Dr. Wolfram Dempke, expert internațional, cu peste 30 de ani de experiență în hematologie, oncologie și tratamente pe bază de celule stem.

Diabet zaharat

Studiile nişate pe tratarea diabetului zaharat de tip II cu ajutorul transplantului de celule stem mezenchimale din placentă au arătat rezultate favorabile. După ce au primit primit trei doze de tratament, pe parcursul a trei luni, pacienților le-a scăzut semnificativ doza de insulină necesară, iar ȋn același timp, a crescut nivelul peptidei C. De asemenea, funcția renală și cea cardiacă au fost ȋmbunătățite, și nu au fost raportate efecte secundare. Specialiștii estimează că, ȋn mai puțin de un deceniu, diabetul va putea fi tratat pe scară largă folosind celule stem.

Boli neurologice

Afecțiunile neurologice sunt din ce ȋn ce mai răspândite și apar tot mai des și la persoane tinere. Medicii au observat la pacienții cu scleroză multiplă, Parkinson sau AVC, care au primit transplanturi de celule stem, ȋn cadrul unor trialuri clinice, o ameliorare a simptomelor și o ȋmbunătățire a calității vieții de zi cu zi. S-a observant că oamenii rămași cu sechele ȋn urma accidentelor vasculare cerebrale au ȋnceput, după o singură transfuzie, să meargă fără ajutor, să ȋși folosească membrele paralizate, să vadă, să audă și să vorbească mai bine.

Transplantul de celule stem

Transplantul de celule stem este de două feluri: autolog și alogenic, explică Dr. Dempke, profesor de Hematologie și Oncologie la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Cambridge, totodată director medical al Cord Blood Center. ,,Primul este cel realizat cu celule proprii, recoltate de la pacient, iar cel de-al doilea cu celule provenite de la donatori – înrudiți (membrii familiei) sau neînrudiți. Deși ambele variante s-au dovedit a fi eficiente, ȋn studiile clinice, recoltarea de celule stem proprii are o serie de avantaje ȋn plus. Dacă recoltăm, la naștere, toată placenta, sângele și țesut ombilical, bebelușul are asigurată o cantitate optimă pentru un tratament complex, chiar și când ajunge la maturitate. Ȋn plus, șansele ca organismul să respingă tratamentul sunt extrem de mici, iar cantitatea mare de celule obținută poate fi folosită pentru utilizări multiple. Ȋn cazul unui transplant alogenic, pot fi necesari chiar și 20 de donatori compatibili pentru a strânge cantitatea de celule stem necesară. Aceasta duce la creșterea atât a timpului, cât și a costului terapiei. Stocarea celulelor derivate din placentă este, prin urmare, o investiție ȋn sănătate, ce oferă acces la noi tratamente”, a precizat specialistul.

