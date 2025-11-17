€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Ce a făcut un cerșetor „șchiop” din Brașov. Imagini care au revoltat internetul
Data publicării: 22:16 17 Noi 2025

Ce a făcut un cerșetor „șchiop” din Brașov. Imagini care au revoltat internetul
Autor: Dana Mihai

cersetor
 

Imagini care surprind comportamentul înșelător al unui bărbat ce apelează la mila șoferilor au fost făcute publice de un polițist din județul Brașov, stârnind numeroase reacții în mediul online.

În înregistrarea video publicată luni seară pe Facebook de Daniel Zontea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, se observă cum individul se deplasează cu aparentă dificultate, sprijinindu-se serios pe un baston, în timp ce merge printre maşinile oprite la semafor şi cere bani de la conducătorii auto impresionaţi de starea sa.

Mesajul polițistului: „Nu mai hrăniți teatrul ieftin”

"Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos", a scris polițistul, pe Facebook

Într-o secvență ulterioară, filmată într-o altă zonă, departe de vizibilitatea șoferilor, același bărbat își continuă drumul pe trotuar, dar mersul său pare deja mult mai stabil. Ajuns în apropierea propriului autoturism, acesta renunță treptat la sprijinul bastonului, deplasându-se normal, fără nicio urmă de dificultate.

La final, urcă la volanul maşinii sale şi pleacă, comportamentul său contrazicând flagrant imaginea de persoană cu probleme de mobilitate pe care o afișase în fața șoferilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politist
cersetor mincinos
Daniel Zontea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Publicat acum 34 minute
Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
Publicat acum 51 minute
Greşelile care îi costă scump pe românii din Germania. Lecția nemților despre bani: Formula „fericirii financiare”
Publicat acum 59 minute
Gheorghe Falcă: Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Am trecut prin trei operații, apoi prin luni de tratament de iod radioactiv
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Terapia hormonală, aliatul menopauzei: Ce trebuie să știe femeile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close