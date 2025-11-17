Ce a făcut un cerșetor „șchiop” din Brașov. Imagini care au revoltat internetul

În înregistrarea video publicată luni seară pe Facebook de Daniel Zontea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, se observă cum individul se deplasează cu aparentă dificultate, sprijinindu-se serios pe un baston, în timp ce merge printre maşinile oprite la semafor şi cere bani de la conducătorii auto impresionaţi de starea sa.

Mesajul polițistului: „Nu mai hrăniți teatrul ieftin”

"Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos", a scris polițistul, pe Facebook

Într-o secvență ulterioară, filmată într-o altă zonă, departe de vizibilitatea șoferilor, același bărbat își continuă drumul pe trotuar, dar mersul său pare deja mult mai stabil. Ajuns în apropierea propriului autoturism, acesta renunță treptat la sprijinul bastonului, deplasându-se normal, fără nicio urmă de dificultate.

La final, urcă la volanul maşinii sale şi pleacă, comportamentul său contrazicând flagrant imaginea de persoană cu probleme de mobilitate pe care o afișase în fața șoferilor.