Ce a făcut în tinerețe cel mai bătrân bărbat în viață din lume. Astăzi a împlinit 112 ani

Cel mai bătrân bărbat în viață din lume a declarat că nu are „secrete speciale” de împărtășit cu privire la longevitatea sa, în timp ce sărbătorea împlinirea vârstei de 112 ani.

John Tinniswood, care s-a născut la Liverpool pe 26 august 1912, a declarat pentru Guinness World Records că nu are „nicio idee” de ce a trăit atât de mult.

Fanul de-o viață al echipei Liverpool, care locuiește într-un azil din Southport, a devenit cel mai bătrân om în viață din lume în aprilie, când Juan Vicente Pérez Mora, în vârstă de 114 ani, a murit.

El a spus că a fost „destul de activ în tinerețe” și a făcut „multe plimbări”, dar a crezut că nu este „diferit” de oricine altcineva, adăugând: „Ori trăiești mult, ori trăiești puțin și nu poți face mare lucru în privința asta”.

Tinniswood, care s-a născut în anul în care s-a scufundat Titanicul, a spus că va lua în considerare împlinirea vârstei de 112 ani „ca pe orice altceva”.

„De ce am trăit atât de mult, nu am nicio idee”, a spus el.

„Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care îl am. Am fost destul de activ în tinerețe, am mers mult pe jos... dacă asta a avut vreo legătură, nu știu. Dar pentru mine, nu sunt diferit. Nu sunt deloc diferit”, a mai declarat Tinniswood.

Cel mai în vârstă veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial

Tinniswood s-a născut la 20 de ani după înființarea clubului său preferat de fotbal, Liverpool, și a trăit toate cele 66 de trofee din prima ligă, cu excepția a două, pierzând primele două titluri de campion, în 1901 și 1906.

Avea doi ani la izbucnirea Primului Război Mondial și abia împlinise 27 de ani când a început Al Doilea Război Mondial.

A îndeplinit o funcție administrativă în cadrul Army Pay Corps, localizând soldații rătăciți și organizând aprovizionarea cu alimente, și este în prezent cel mai în vârstă veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial din lume.

A cunoscut-o pe soția sa, Blodwen, la un dans din Liverpool, și s-au căsătorit în 1942.

Fiica lor, Susan, s-a născut în 1943, iar cuplul s-a bucurat de 44 de ani împreună înainte ca doamna Tinniswood să moară în 1986.

După Al Doilea Război Mondial, a fost contabil pentru Shell și BP înainte de a se pensiona în 1972.

El a spus că, în afară de a mânca o porție de pește și cartofi prăjiți în fiecare vineri, nu urmează niciun regim anume.

„Mănânc ceea ce îmi dau și la fel fac toți ceilalți. Nu am o dietă specială”, a spus el.

Felicitare de la monarh

De la împlinirea vârstei de 100 de ani în 2012, a primit o felicitare anuală din partea monarhului - mai întâi de la regretata regină Elisabeta a II-a, care a fost mai mică decât el cu aproape 14 ani, și apoi de la Regele Charles al III-lea.

Întrebat dacă crede că lumea s-a schimbat mult din copilăria sa, el a spus: „După părerea mea, nu este mai bună, sau aproape deloc mai bună, decât era atunci”.

„Probabil că în unele locuri este, dar în alte locuri este mai rău”, a adăugat el, conform BBC.

Cel mai bătrân bărbat a fost Jiroemon Kimura din Japonia, care a trăit până la vârsta de 116 ani și 54 de zile și a murit în 2013.

Cea mai bătrână femeie în viață din lume, dar și cea mai bătrână persoană în viață, este Tomiko Itooka din Japonia, în vârstă de 116 ani.

