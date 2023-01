Cazul Greenfield. Vâlcu: Drumul ăla e din '72. Sunt 6000 de oameni, de ce nu se revoltă? Să vedem cum ar mai fi ajuns Clotilde Armand la birou...

"Să luăm cazul Greenfield. În 15 ani s-au construit locuinţe moderne, parc, un cartier occidental. Statul român, adică primăria Sectorului 1, nu a făcut nimic, doar a încasat bani. Nu a tras gaze, nu a dus apă. Investitorul a făcut toate. Nu i se dă autorizaţie constructorului de 3 ani de zile să facă o bretea, un pod, peste şoseaua de centură. Şi cred că ştiu de ce nu îi dau, că s-ar vedea că poate fi terminat în două luni, nu în 10 ani. Dar acum s-au repezit să închidă un drum forestier, pe care venea România, că nu se poate, că e prin pădure. Drumul ăla e din 1972. E un drum, nu defrişezi ca să treci pe acolo, el există deja. Şi mă gândeam că ăia plătesc impozite. 6000 de oameni îi ţin biroul lui Clotilde...", a punctat Val Vâlcu.

"În general, dezvoltarea din România nu a avut nicio viziune, nu a fost niciodată în România vreo idee...", a replicat Bulai, moment în care Val Vâlcu a intervenit din nou.

"Eu nu spun să vină statul să facă, dar să vii să blochezi?", a spus jurnalistul.

"Aşa funcţionează administraţia din România. Trăieşte din avize, autorizaţii, ştampile şi semnături care înseamnă bani. Ăsta e sensul de a exista", a mai arătat sociologul.

"Uite, îţi dau un exemplu. Locuiam în Timişoara în copilărie, şi am plecat în vacanţă la bunici. Din iunie până în septembrie. Pe unde am plecat eu, şoseaua intersecta o ipotetică centură. Când m-am întors, în două luni era făcut pasaj. Şi azi cred că se închină că au aşa ceva. Acum, de 3-4 ani se chinuie la Doamna Ghica să facă. Turnul Eiffel a fost construit într-un an. De 3 ani, la Doamna Ghica se chinuie să pună o bucată de fier care să depăşească intersecţia. Iar Nicuşor Dan se mândrea că sunt în grafic, durează 3-4 luni să pună 10 metri de tablă... Cum câştigă primăriile când lungesc proiectele pe 3-4 ani? E o problemă. Turnatul betonului durează 3 zile, elementele alea de fier le pui într-o vară. Deci atât trebuie să dureze. Cum să dureze în lumea modernă un proiect atât? Au trecut 30 de ani de la Revoluţie. La anul mai vin 8 miliarde fonduri europene în România. Din banii din exerciţiul trecut. Nu mai vorbim de fonduri din PNRR, şi altele.

Să revenim la Greenfield. Oamenii ăia, 6000, bănuiesc că sunt tineri. Mulţi au întrebat de ce nu se revoltă. Sunt 6000 de oameni, or avea 1000 de maşini, în occident veneau şi le puneau în faţa primăriei. Să vedem cum ar mai fi ajuns Clotilde Armand la birou. Bănuiesc că au votat cu două mâini pe Clotilde Armand şi acum cu două mâini îşi dau palme", a continuat Val Vâlcu.

"Am aflat zilele trecute de o localitate unde există fosă septică la bloc, că nu au avut canalizare... Problema este că în România nu există o cultură a protestului. În general, românul este umilit la Fisc sau unde se mai duce să plătească, stă la cozi, dar de câte ori vedem că oamenii ăia se coalizează şi fac un protest acolo? Cei mai mulţi dintre noi încearcă să vadă dacă cunosc pe cineva pe acolo să îşi rezolve ei problema. Românul se descurcă!

Acum câţiva ani erau cozi la preschimbarea permiselor, stăteau oamenii de cu o seară înainte. Ăia nu puteau să protesteze? Ce dacă e poliţie? Dacă faci urât de tot, intervin mascaţii şi apoi se rezolvă problema în două ore", a completat Bulai.

