Cazul BRomania. Curcă: E important să faci și analize de sânge, și de urină

În urmă cu doi ani, Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania, ar fi fost prins la volan, în județul Brașov, sub influența substanțelor interzise.Cu toate acestea, potrivit raportului toxicologic cu rezultatele analizelor de sânge și urină, actorul nu s-a aflat sub influența substanțelor psihoactive când a fost tras pe dreapta de polițiști și testat cu aparatul DrugTest, deși actorul a recunoscut în fața procurorilor fapta de "conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe".

Practic, verdictul arată că BRomania nu s-ar fi drogat înainte de a urca la volan, așa cum fusese acuzat, ci consumase (cu câteva zile înainte) o substanță psihoactivă, care îi rămăsese în sânge.

Prof. univ. dr. George Cristian Curcă, directorul general al Institutului Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” a vorbit despre cazul BRomania și e explicat care este diferența între a fi sub influența substanțelor la volan și a avea prezente substanțele în sânge/urină la recoltarea probelor.

"A fost un caz recent, ultramediatizat, un influencer, BRomania, a fost testat pozitiv la substanțele psihoactive. Unele știri au spus că a consumat substanțe interzise, altele că nu a consumat. Dar decizia instanței a fost o amendă. Cum poți să fi sub influența substanțelor sau să consumi fără să fi sub prezența substanțelor psihoactive?", a spus Val Vâlcu, la DC Medical.

Ar fi un secret care s-ar vinde bine dacă ar putea fi și cu consum și în afara stării de a fi sub influență. Din păcate, se leagă între ele și una o aduce pe cealaltă în marea majoritate a cazurilor", a declarat George Cristian Curcă, în exclusivitate pentru DC Medical.

