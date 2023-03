Dacă ne uităm la conturile lui Dorian Popa, îi dăm dreptate lui Selly: trăiește modest cu 10.000 - 20.000 de euro/lună

Celebrul vlogger Selly spune că este cumpătat când vine vorba de cheltuieli, el încadrându-se undeva între 10.000 și 20.000 de euro lunar: ”Pe plan personal, excluzând cheltuielile de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 euro. Nu știu să-ți spun o sumă exactă. Cu siguranță este mult, dar sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu, pe cât posibil, cumpătat. Poate după aceste sume, nu pare că sunt cumpătat, dar când te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să menții acel stil de viață, iar banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. Cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât se poate de cumpătat”.

Întrebat pe ce cheltuie, el a răspuns: ”Pe mâncare, chirie, vacanțe, transport, benzină. Am o viață destul de plictisitoare. Dacă cineva ar vedea ce fac în fiecare zi, nu s-ar gândi că aș putea cheltui sume atât de mari de bani. Mă trezesc, mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara. O dată sau de două ori mănânc la restaurant. Vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă costurile se adună”.

Ei bine, dacă ne uităm la conturile lui Dorian Popa, Selly e modest.

Dorian Popa s-a dedicat afacerilor și creării de conținut pe rețelele sociale. Este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România și are peste 2,2 milioane de urmăritori. Datorită lor, din contractele de imagine, Dorian Popa primește sume impresionante. Veniturile îi sunt rotunjite și de alte afaceri profitabile, ajungând la cel puțin 40.000 de euro pe lună... în cea mai proastă lună.

”Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro”, a dezvăluit Dorian Popa pentru Antena Stars.

Pe ce cheltuie Dorian Popa?

Și-a cumpărat un bolid de 300.000 de euro și nu se oprește aici: ”Rolls-Royce Phantom este următoarea mașină pe care o țintesc. Eu sper ca anul viitor să dau avansul, și probabil într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina”.

Vloggerul a investit și într-un cartier de case din Domnești, acolo unde locuiește și el. Spune că vinde o casă de 120 mp cu 200.000 de euro.

În ultimii ani, el spune că a rulat spre 4 milioane de euro.

”Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru” mai afirmă Popa.

