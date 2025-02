Cătălin Neamțu, celebrul actor de comedie, dă viață unui nou personaj în piesa „Greu de ales”: „Comedia e matematică”

Spectacolul oferă publicului posibilitatea de a experimenta rolul de regizor și de a influența cursul evenimentelor, făcându-i parte activă din poveste. Cu o combinație de umor și emoție, „Greu de ales” promite să fie o experiență de neuitat, iar Cătălin Neamțu joacă un rol complex, într-o piesă ce îmbină atât comedia, cât și elemente dramatice.

Cătălin Neamțu: „Eu trebuie să plâng și tu să râzi”

Într-o discuție cu Alexandra Curtache, Cătălin Neamțu a vorbit la DCNews despre noul său rol și despre complexitatea personajului pe care îl interpretează. Actorul a recunoscut că este mai familiarizat cu comedia, având o vastă experiență în acest domeniu, dar în „Greu de ales” va înfrunta un personaj cu profunzime, care oscilează între râs și lacrimi.

„Chiar acum repetăm la o piesă de teatru care va avea premiera pe 22 februarie, la Sala Gloria, mai este și pe 9 martie, tot la Sala Gloria și o să plecăm și cu el prin țară. Piesa se numește „Greu de ales”. Și joc un personaj care la un moment dat are o criză de plâns, supărat că a fost părăsit de soția lui. Și asta cu plânsul încă nu îmi iese. Mai e puțin până la premieră și eu am o problemă cu scena respectivă și încă încerc să o reglez, să o echilibrez. Am încercat cu suspine, cu sughițuri, diverse tehnici, dar aparent nu mă pricep la dramă, la plâns.

E dificil să plângi într-o piesă. Cel puțin pentru mine este. Spectacolul acesta este și o comedie, deci eu trebuie să plâng și tu să râzi și atunci e mai dificil. Atâta vreme cât nu sunt în zona asta a personajelor dramatice, care plâng și au probleme, mi-e greu.”, poveste el.

Cătălin Neamțu: „Comedia e matematică”

El a adăugat că, deși a jucat și roluri dramatice în trecut, nu s-a simțit niciodată pe deplin confortabil în acest tip de interpretare.

„Am jucat și dramă, dar nu mi-a ieșit. Am jucat în anul 2 de facultate, modulul de Cehov. Îmi amintesc cum zicea domnul Zamfirescu, jucam într-o piesă și trebuia să plec la duel: „Tu gândește-te că acum pleci la duel și ai putea să mori”. Dar eu nu puteam: „Să mă gândesc cum? Că nu mi s-a mai întâmplat niciodată să plec la duel. Mă urc în 90 și plec în Drumul Taberei, dar la duel nu am mai fost.”

Am mai jucat, dar nu e chiar dramă, tot comedie mi se pare, așa o definește și Cehov. L-am jucat pe Trigorin în Pescărușul, el este personajul cu care mi-am dat licența. Și tot comic l-am făcut și pe el.

Nu e ușor să joci comedie, e matematică și muzică în același timp. Comedia e matematică. Dacă nu ești foarte bine structurat să știi când să livrezi gluma. E un principiu de trei: anunți gluma, o pregătești și o livrezi, ca să funcționeze perfect. Dacă nu ai grijă să pregătești o măsură să fii exact pe muchia aia care trebuie e foarte periculos pentru că poți să pici în penibil foarte ușor.”, mărturisește el.

„Greu de ales” – O piesă ce aduce publicul mai aproape de scenă

„Greu de ales” promite să fie mai mult decât o simplă piesă de teatru, oferind spectatorilor o experiență interactivă. Ei vor putea influența deciziile personajelor și chiar schimba direcția poveștii, oferindu-le un rol activ în evoluția evenimentelor.

Piesa va avea mai multe reprezentații la Sala Gloria, iar Cătălin Neamțu va juca alături de o echipă talentată de actori.

