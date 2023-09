Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, și-a transmis nunta, în direct, pe Facebook / video

Sâmbătă, 9 august 2023, Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, s-a căsătorit cu creatoarea de modă Tabita Gliga în fața a aproximativ 1.000 de oameni. Cei doi miri le-au mulțumit personal tuturor participanților care i-au felicitat pentru marele eveniment, conform Graiul.

Evenimentul a avut loc la ora 13:00, pe Câmpul Tineretului, unde Cătălin Cherecheș a spus DA în fața ofițerului de stare civilă, la fel ca aleasa inimii sale, Tabita Gliga.

Cei doi sunt împreună de mai bine de un an. În numeroasele sale declarații publice, primarul a mărturisit că Tabita este cea mai uimitoare femeie pe care a avut onoarea să o cunoască. Pe parcursul ultimului an cei doi nu s-au ferit să își declare public iubirea, astfel că era doar o chestiune de timp până la marele pas.

Cătălin Cherecheș a cerut-o de soție pe Tabita într-o biserică

În trecut, Cătălin Cherecheș a povestit momentul în care a cerut-o de soție pe Tabita Gliga, la Biserica Sfântul Nicolae.

„Având și inelul, pe lângă tot ceea ce simt pentru ea și dorința de a clădi o familie împreună, nu am mai vrut să pierd timpul. I-am propus Tabitei să ieșim la o plimbare prin oraș, neștiind cum voi face să o cer, într-un mod special, așa cum merită ea.

Ajunși în spatele unei clădiri vechi, am observat o biserică unde avea loc o slujbă. I-am propus să intrăm, am ascultat predica și în sinea mea am știut că aici e locul, momentul potrivit. După ce s-a dat binecuvântarea, am chemat-o în fața altarului și i-am oferit inelul. Nu pot descrie în cuvinte emoțiile și bucuria pe care le trăiesc acum. Știu și simt iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra mea!

Am ieșit din biserică fericiți și, pentru a putea să le povestim nepoților toate detaliile acestui moment important, am căutat să vedem cum se numește lăcașul în care am intrat inițial neștiind unde suntem exact… Sfântul Nicolae! Biserica Sfântul Nicolae… Am fost botezat într-o biserică ce îi poartă numele, toată viața am sprijinit diverse acțiuni de binefacere și am ajutat în numele Sfântului Nicolae. Iar acum, într-unul dintre cele mai importante momente din viața mea, Dumnezeu mi-a ghidat pașii spre această biserică catolică înălțată în cinstea binefăcătorului meu. Dumnezeu le rân­duiește pe toate la momentul potrivit! Vă mulțumesc că sunteți păr­tași la bucuria noastră!”, a declarat Cătălin Cherecheș.

Nunta a fost transmisă, în direct, pe Facebook

Nunta lui Cătălin Cherecheș cu Tabita Gliga a fost transmisă în direct chiar pe pagina de Facebook a edilului, iar la mai bine de două zile de la eveniment, clipul a adunat peste 500.000 de vizualizări.

La nunta celor doi au luat parte atât președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan (PNL) cât și președintele PSD Maramureș, deputatul Gabriel Zetea, iar în spațiul public au apărut glume de genul „Pacea politică de pe Câmpul Tineretului”.

