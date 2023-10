Cel puţin 8 milioane de români se află în afara graniţelor ţării, potrivit ultimelor cifre. În emisiunea Diaspora în Direct, Erwan Joliff, un francez stabilit în România acum aproape 20 de ani, a spus dacă viața în România s-a îmbunătățit după anii '90.

„Nu cunosc România în totalitate. Am cunoscut Bucureștiul între anii '90-'95. Ce știu acum, în județul Brașov, din 2004, este clar o diferență. La nivel de mediu rural vedem o creștere reală. Problemele sistemice rămân, totuși, în mare parte, chiar dacă facem progrese.

Eu mi-am deschis un PFA și trebuia să-mi deschid un spațiu virtual la ANAF. Nu sunt nici expert, dar nici zero la nivel informatic. Nu am putut să-mi fac singur contul, a trebuit să apelez la un IT-ist să mă ajute.

Pot să spun că statul nu este unul prietenos. Lucrul acesta îngreunează situația tuturor, îngreunează situația celor care vor să dezvolte o activitate în țară.

Aș putea să spun oamenilor să vină înapoi în țară pentru că avem nevoie să dezvoltăm țara asta care are potențial. Dar în același timp avem probleme serioase”, a precizat Erwan Joliff în emisiunea Diaspora în Direct.

Erwan Joliff a intrat în politică pentru a încerca să schimbe ceva

„Eu am făcut pasul în politică. Suntem mai mulți oameni de bunăvoință, de bună-credință care se implică în acest domeniu. Am spus că poate vom schimba lucrurile. Am fost ales. Sunt consilier județean în județul Brașov și văd din interior situația, dar nu pot să fiu mulțumit. Nu pot să spun că situația în care suntem este strălucită”, a spus Erwan Joliff în emisiunea Diaspora în Direct.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

