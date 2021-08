Când și cum începe școala în 2021. Anunțul Ministerului pentru TOȚI ELEVII

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat într-o conferință de presă modul în care va începe următorul an școlar.

”Atât cât am în limitele de competență, neavând niciun glob de cristal și neavând nici competențe sanitare, pot să vă spun că școala va începe fizic, cu prezență fizică”, a dat asigurări ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

”Școala va începe în data de 13 septembrie”, a continuat ministrul. ”Am stabilit deja o întâlnire cu Consiliul Național al Elevilor pentru săptămâna viitoare, în ziua de marți. Președintele Consiliului Național al Elevilor va avea statut de invitat permanent în comitetul interministerial pentru implementarea proiectului „România educată”, comitet condus de prim-ministrul României, în calitate de președinte și vicepreședinte fiind ministrul Educației. De asemenea, vor avea această calitate de invitați permanenți toți cei îndreptățiți să se pronunțe.

Am stabilit pentru ziua de mâine o întâlnire cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, avem stabilite întâlniri cu asociațiile studențești, avem întâlnire zilele următoare, de asemenea, cu sindicatele din educație și de asemenea vom avea întâlniri stabilite și cu experți în educație, care vor avea calitatea de invitat permanent în acest consiliu ministerial care are ca sarcină realizarea unei propuneri cu privire la un pachet legislativ care să fie lăsat într-o dezbatere publică începând cu luna octombrie. Este un obiectiv extrem de ambițios și pentru ca acest lucru să se întâmple se va lucra pe parcursul întregii perioade, vor fi consultați, așa cum am spus, și elevii. Nevoia de predictibilitate este o nevoie firească a sistemului de învățământ, alături de nevoia de schimbare. Nu este simplu să păstrezi echilibrul între nevoia de schimbare și nevoia de predictibilitate, dar prin consultări acest lucru, vă asigur, că se va întâmpla”.

Structura anului școlar se va schimba

Vacanța de vară ar urma să fie mai scurtă din anul școlar 2022-2023, după cum a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a dat asigurări că va face tot ce e posibil în acest sens.

”Avem nevoie de timp” spune ministrul, care se gândește la recuperarea cursurilor pierdute din cauza pandemiei. El își propune ca elevii să recupereze materia pierdută în anii ce urmează, dar atrage atenția și că România se numără printre statele europene cu cel mai scurt an școlar. Ministrul Educației punctează că sunt mari pierderi în domeniul Educației, din cauza crizei sanitare, pierderi ce trebuie recuperate în timp. Astfel, din anul școlar 2022-2023, vacanța de vară va fi mai scurtă, dacă se va ajunge la un acord.

”Vom face tot posibilul”

Din toamna anului 2022, anul școlar ar urma să aibă o structură diferită, una în care vacanța de vară să fie mai scurtă. Propunerea ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, a fost pentru anul 2021 - 2022, dar s-a lovit de un refuz, motivat de dorința de predictibilitate.

”Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, pentru Digi24.