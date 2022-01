În cazul în care știați că frâna în curbă este complet interzisă, aflați că nu este așa. Poți frâna atunci când virezi, dar trebuie să îți cunoști foarte bine mașina, să știi ce sisteme are. Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat pentru DC NEWS că frânarea în curbă nu este interzisă, dar că aceste reguli depind de cât de vechi este autoturismul și ce dotări are.

"Depinde ce mașină conducem. O mașină are două feluri de sisteme: sisteme active și sisteme pasive. Sistemele active sunt acele sisteme care lucrează împreună cu șoferul pentru a rămâne mașina pe drum, și aici mă refer la ABS, ESP, controlul tracțiunii și multe alte sisteme sofisticate, dar derivate din aceste trei sisteme, care pot fi: transmisie activă, suspensia activă, direcție și pe spate, care lucrează cum spuneam, primesc informații de la diferiți senzori, senzori inerțiali sau senzori de rotație, sau știu dacă șoferul frânează, dacă șoferul accelerează, dacă șoferul virează la stânga sau la dreapta, ca să nu spun că sunt mașini care au deja cititor de drum, știu ce face drumul și atunci aceste sisteme știu să te țină pe drum.

Regula se schimbă dacă mașina nu are sisteme active

În plus, mașina are sisteme pasive. Sistemele pasive sunt acele sisteme care nu acționează decât atunci când faci accident și acele sisteme sunt: cum se deformează caroseria, forma scaunelor, airbag-uri, centura de siguranță și alte sisteme care acționează doar atunci când ai accident. Sistemele pasive nu contează în discuția noastră, spuneam că ele acționează doar atunci când ai accident. Sisteme active, în schimb, contribuie la ținuta de drum a mașinii și dacă conducem o mașină fără sisteme, o mașină de acum 20-30 de ani, atunci contează cel mai mult ce face șoferul. Când ești în curbă, când ești în viraj, nu trebuie să frânezi pentru că frânarea poate să provoace un derapaj sau poate să amplifice un eventual derapaj sau o eventuală tentativă de derapaj a mașinii. În schimb, când vorbim cu sisteme, mașini din ziua de astăzi, mașini dotate cu sisteme active, atunci pot să frânez și în curbă, și pot să frânez și în timp ce evit un eventual obstacol.", a explicat Titi Aur.

Avantajul sistemelor sofisticate

"Mai precis, dacă conduc o mașină fără sisteme, fără sistem ABS de exemplu, când apăs pe pedala de frână, se blochează roțile dacă nu știu să dozez, trebuie să dozez eu apăsarea pe frână. Dacă trag de volan ca să evit un obstacol, este posibil ca, odată cu frânarea, cu sau fără blocarea roților, mașina să treacă în derapaj și atunci să fie greu de controlat. Dacă conduc o mașină cu sisteme active, și cu cât sistemele sunt mai sofisticate, cu atât este mai adevărat ce spun acum, atunci pot și să frânez, și să virez în același timp, și dacă sunt în viraj și dacă trebuie să evit un pieton care nu acordat prioritate, care a intrat în fața mașinii, o mașină, o bicicletă, un animal, deci un obstacol pe care îl întâlnesc în față.

Ce este limita de derapaj

Dacă sunt sub limita mașinii, adică sunt cu o viteză în care mașina rămâne pe drum oarecum confortabil, este chiar recomandat asta. Adică dacă am un obstacol sau chiar dacă sunt în viraj, pot să frânez. În schimb, situația se schimbă chiar dacă sunt cu sisteme, dacă sunt la limita derapajului mașinii. Ce înseamnă asta? Pe un anume viraj pot să merg să spunem o viteză imaginară între 0 și 60 la oră și să fac ce vreau eu, să frânez, să nu frânez, să virez, să nu virez. Între 60 și 70 la oră pe virajul respectiv, mașina poate fi la o limită de derapaj, adică ar risca să derapeze, dar nu derapează. Ei, acolo acționarea frânei, într-adevăr, cu sau fără sisteme, poate să dezechilibreze mașina. Deci concluzia este așa: cu o mașină fără sisteme, într-adevăr, nu trebui să frânezi în viraj. Cu o mașină cu sisteme, dacă merg mult sub limita de derapaj sau sub limita mașinii, pot să frânez, pot să evit, pot să fac orice. Dacă sunt la limita de derapaj a mașinii, chiar la o mașină cu sisteme, nu e recomandat să frânez în viraj.", a precizat Titi Aur.

