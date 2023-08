"Când o să murim, de la GPL-ul ăsta o să murim". Martor la explozia de la Crevedia: Ştiam, dar ce puteam să facem, dacă domnul patron are bani mulţi?

"Am venit pentru că vreau să intru în casă, am soţul foarte bolnav - are şi accident vascular cerebral, este operat şi la cap și am medicamentele în casă. A venit domnul primar cu mine până aici, mi-au luat băieţii numărul de telefon, mai încolo este un alt echipaj de poliţie. Mi-au spus că este zona în pericol şi nu îmi dau voie. Mi-a luat un număr de telefon şi a zis că mă va suna", a spus o femeie din Crevedia, la Digi 24.

"Ce puteam să facem, dacă domnul patron are aşa bani mulţi?"

"Descărcau şi ziua şi noaptea. Localnicii ştiau că nu mai au autorizaţie. Ştiam, dar noi ce puteam să facem, dacă domnul patron are aşa bani mulţi? Noi ce putem face? Nisti oameni cu atâtea probleme. Vecinii care au murit amândoi au spus, cel puţin doamna, "când o să murim, de la GPL-ul ăsta o să murim". Noi nu am mai încărcat aici", a mai spus femeia.

Fosta staţie GPL din Crevedia nu mai avea autorizaţie de mediu de aproape 3 ani, figurând în acte cu un rezervor de 5.000 de litri şi o pompă. Stația nu ar mai fi trebuit să funcţioneze din data de 14 octombrie 2020, după ce societatea comercială a notificat APM Dâmboviţa cu privire la încetarea activităţii.

Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis dosar penal in rem pentru abuz în serviciu, în care investighează posibile fapte de corupţie ale unor funcţionari cu atribuţii de control, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. De asemenea,Parchetului General urmează să stabilească ce activităţi au fost derulate de societatea care avea staţia de GPL şi cum au fost efectuate controalele.

