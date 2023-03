"Când am fost la priveghi, nu am fost atât de afectată". Alina Pușcaș, despre relația cu tatăl ei: "Cu sufletul de copil, le înregistram pe toate ca pe niște lovituri urâte"

"Eu nu aveam practic o relație cu tatăl meu. Poate să mă fi sunat el pe mine de vreo 2-3 ori în viață. În rest, ori sunam eu, ori mergeam eu la el. Partea bună era că bunicii din partea tatăl lui meu și sora tatălui meu îmi erau cei mai apropiați. Și eu mergeam în fiecare vacanță de vară la bunicii mei.

Eu îl întâlneam acolo când veneam. Plus că eu am o soră din partea lui. El s-a recăsătorit și am o soră, Alexandra, cu care mă înțelegeam foarte bine când eram copii. Amândouă stăteam în vacanță acolo. Dar cam asta era relația noastră. Și atunci, cumva, a fost o frustare. Eu vedeam lucrurile cu totul altfel: ziceam "eu nu am nimic și ea are totul (sora mea)". Și, atunci, cu sufletul de copil le înregistram pe toate ca pe niște supărări, lovituri urâte.

"A fost frustrant. Mi-am dat seama că trebuie să mă îndepărtez"

Și, atunci, eu cumva m-am îmbărbătat singură. Până la urmă, asta e. Ce să fac? Să-l oblig să mă sune? Să se manifeste mai mult ca tată? Pentru mine efectiv a fost frustrant, până când mi-am dat seama că trebuie să mă îndepărtez, să devin rece, să devin străin. Să nu mă mai intereseze, pentru că mi-am dat seama că mă interesa degeaba”, a povestit Alina Pușcaș în podcastul Ilincăi Vandici, scrie ciao.ro.

"Când îmi spunea cineva "tatăl tău te-a iubit foarte mult", efectiv stăteam și mă uitam... Și am zis: "Pe bune? În ce context? Cum s-a manifestat?". Că doar așa că îți manifești în cămăruța ta de acasă și îți spui tu ție.... Cum ajunge la mine? Și aici intervine întrebarea cum ierți? Eu nu am ce să iert. Ce să iert? Că nu a fost prezent. Așa că am simțit nevoia, mai departe în viața mea, să am o persoană care să mă super protejeze, ceea ce nu e rău. În momentul în care simți protecția partenerului, te relaxezi foarte tare și poți să tratezi orice cu totul altfel”, a mai spus vedeta.

"Când am fost la priveghi, nu am fost atât de afectată"

"Tatăl meu a murit, între timp, acum vreo 4 ani. Eram în filmările de la "Fructul oprit" când a murit. Și știu că a fost acolo un moment în care nu prea puteam să merg la înmormântare, așa că a trebuit să merg la priveghi. (…) Atunci când am fost la priveghi, nu am fost atât de afectată. Pentru că deja trecusem prin procesul ăla de răcire. Îmi părea rău de el, evident, că până la urmă era suflet de om, a lăsat ceva în urma lui. El era cadru militar și, la priveghi, au fost undeva la 300 de oameni. Și el era extrem de popular. Ca să vezi cum era balanța. Era atât de popular cu oamenii care îl apreciau, care îl iubeau și la mine nu prea exista, în viața mea. Și atunci a fost o chestie ciudată. M-a afectat tot la modul negativ”, a mai spus Alina Pușcaș.

