Camelia Mitoșeru, găsită acasă, în stare gravă: AVC! Mă rog la Dumnezeu să fie bine, să își revină

Potrivit unor surse medicale, mama lui Mihai Mitoșeru este suspectă de accident vascular.

Camelia Mitoșeru a fost luată cu ambulanța de acasă, în cursul zilei de azi. Din primele informații, actrița s-a simțit rău și a avut nevoie de îngrijire medicale.

Femeia a ajuns la spital și urmează să fie supusă unor controale amănunțite. Pentru moment, este suspectă de accident vascular cerebral (AVC), notează cancan.ro

Mihai Mitoșeru a confirmat informația. Camelia Mitoșeru nu a mai răspuns luni seara la telefon, iar fiul ei s-a îngrijorat.

"S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (n.r. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un medicament și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat. Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul.

Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru fanatik.ro.

Camelia Mitoșeru, operată pe creier la începutul anului

Mama lui Mihai Mitoșeru a fost operată pe creier la începutul acestui an. Ea a fost diagnosticată atunci cu tumoră beningă-meningiom.

„A fost o intervenție foarte grea și a durat foarte mult. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt excelent. Ies singură din casă! Merg la cumpărături, ies în curte cu cățelul de două ori pe zi. Mă simt foarte, foarte bine. A stat Mihai o grămadă de timp, după am fost din nou în spital, pentru recuperare, bineînțeles.

Azi împlinesc două luni de la operație. O lună a fost foarte grea, într-adevăr, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Întâi a stat Mihai cu mine, apoi a venit fosta nevastă a lui Nae Lăzărescu și a stat cu mine”, a declarat după Camelia Mitoșeru, după intervenție, pentru Antena Stars.