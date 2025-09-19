€ 5.0754
Data actualizării: 13:57 20 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Călin Georgescu, suspendar din funcția de lector la Universitatea Politehnica București, la cererea sa

Autor: Ioan-Radu Gava
calin-georgescu-turnat_25492800 Foto: Agerpres
 

Călin Georgescu a fost suspendat din funcția de lector universitar la Universitatea Politehnica București.

Suspendarea a fost dispusă de conducerea Centrului Universitar Pitești al Universității Politehnica București, la cererea lui Călin Georgescu, și este valabilă pe durata procesului penal.

Potrivit deciziei consiliului de administrație, contractul de muncă al lui Georgescu este suspendat din momentul trimiterii în judecată și până la soluționarea definitivă a cauzei, conform articolului 52, litera C, din Codul Muncii. Astfel, instituția este obligată să suspende contractul până la clarificarea problemelor legale ale inculpatului, a transmis România TV.

Călin Georgescu, acuzat de planificarea unei lovituri de stat

Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu, alături de Horațiu Potra, că au planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024, prin acțiuni violente organizate de un grup paramilitar format din 21 de persoane, înarmate cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice de tip F4.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea în judecată a 22 de persoane pentru comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, conform Mediafax. În dosar, inculpații sunt cercetați pentru infracțiuni precum complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice și instigare publică.

Printre cei trimiși în judecată se numără:

  • un inculpat cercetat și într-un alt dosar, pentru complicitate la tentativă și comunicare de informații false;
  • un inculpat arestat preventiv în lipsă, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe;
  • doi inculpați arestați preventiv în lipsă, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale;
  • doi inculpați sub control judiciar, pentru tentativă și operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice;
  • 16 inculpați sub control judiciar, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

