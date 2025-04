Călin Georgescu, declarații-șoc pentru Tucker Carlson. Bogdan Chirieac: Să spui că Emmanuel Macron e adevăratul președinte al României e mult prea mult

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a acordat un interviu jurnalistului american Tucker Carlson, în care a lansat acuzații dure la adresa a ceea ce el numește o „mafie globalistă” ce ar controla nu doar România, ci întreaga Europă. În opinia sa, această structură de putere invizibilă ar dicta direcțiile politice majore din statele membre ale Uniunii Europene, reducând suveranitatea națională la un simplu concept decorativ.

Georgescu a susținut că administrația democrată, condusă de Joe Biden, alături de secretarul de stat Antony Blinken și președintele francez Emmanuel Macron, s-ar fi implicat activ în influențarea proceselor politice din România. Potrivit fostului candidat, cei trei ar fi avut un rol direct în anularea alegerilor prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, prin presiuni și intervenții la nivel diplomatic.

În interviul acordat lui Carlson, Georgescu a mers mai departe, afirmând că România nu mai are autonomie reală în luarea deciziilor politice esențiale. El susține că țara este condusă „prin interpuși” ca o colonie și că influența rețelelor internaționale de putere depășește cu mult granițele unor simple alianțe strategice sau economice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat declarațiile lui Călin Georgescu, din cadrul interviului, într-o intervenție la România TV.

"Noi nici acum nu avem siguranța că nu va mai fi o intervenție străină"

"Dacă domnul Georgescu se referă la anularea alegerilor prezidențiale când a vorbit despre influența Americii și Franței, atunci trebuie să știe că a fost scrisoarea Departamentului de Stat american care ne-a atras atenția, și cel mai probabil dânșii au avut niște probe, nu aveau niciun interes să o facă altfel, despre intervenția Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România. Apoi, atât Franța, cât și Italia, oficial, au confirmat același lucru. Franța, prin sistemul său de culegere de informații, iar Italia a prezentat în Parlament un raport al serviciilor sale. Germania elaborează o lege acum, prin care să aprobe anularea alegerilor, în cazul în care ele sunt viciate de un stat străin. Deci, din nefericire, că noi am fost subiectul, România face istorie cu alegerile acestea, mai ales în Europa.

Acum, chestiunea cu Macron e și asta interesantă. Probabil că Macron are un candidat preferat, respectiv domnul Nicușor Dan. Totuși, să spui că Macron este adevăratul președinte al României mi se pare foarte mult. Mult prea mult. Mai ales că, în primul rând, România ar fi condusă mult mai bine dacă președintele Macron ar fi și președintele țării noastre. Ceea ce nu e cazul. Noi nici acum nu avem siguranța că nu va mai fi o intervenție străină. Eu nu cred că Rusia, după ce a intervenit o dată, nu va încerca să intervină din nou. N-am niciun fel de garanție. Nu am nici siguranța că serviciile din țara noastră vor reuși să contracareze această intervenție. La vremea respectivă, noi propuneam ca România să ceară oficial sprijinul partenerilor euro-atlantici pentru a contracara operațiunea. Poate că totul va fi perfect legal și atunci nu va fi o intervenție a Federației Ruse, dar, din păcate, nu am nicio garanție pentru acest lucru", a explicat Bogdan Chirieac.

