Cadastru gratuit în peste 65% dintre localităţi

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, gratuit pentru cetățeni, aproximativ 4,8 milioane de proprietăți, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României. Numai în anul 2021 au fost eliberate peste 1,3 milioane de noi cărți funciare. În prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în aproape 2.000 de UAT-uri, dintre care 304 au finanțarea asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat, până la această dată, lucrări de cadastru general, gratuit pentru cetățeni, în 127 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din România, iar finanțarea a fost asigurată, prin PNCCF, din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene nerambursabile. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților se desfășoară la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) sau pe sectoare cadastrale.

Astfel, 17 dintre UAT-urile finalizate au fost cadastrate prin POR, proiect care completează obiectivele PNCCF și care asigură fonduri pentru cadastrarea a 660 de comune până la finalul anului 2023. Sunt în derulare lucrări de cadastru general prin POR în 304 comune. Pentru alte 297 de comune este în derulare licitația pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, iar 35 sunt în pregătire de licitație.

„Ne dorim ca lucrările de cadastru general, gratuite pentru cetățeni, să aibă un ritm alert. La sfârșitul anului trecut, ANCPI a modificat legislația pentru a putea oferi finanțare pentru noi categorii de imobile în cadrul PNCCF. Totodată, am redus termenele pentru anumite etape din cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. În plus, spre deosebire de anul 2020, când ANCPI nu a acordat nicio finanțare primăriilor care doreau să realizeze lucrări de înregistrare pe sectoare cadastrale, în 2021 am acordat finanțarea nr. VII, iar anul acesta ne-am propus să realizăm două etape de finanțare. Astfel, în acest moment, pregătim cea de-a VIII-a etapă de finanțare care ar putea fi acordată în aproximativ două săptămâni”, a precizat RÁKOSI-SEIWARTH Ildikó, președinte – director general al ANCPI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News