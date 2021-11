Cabron, replică pentru Bulai (USR): Ai bulan prea mare că încă nu îți sărim toți în cap

”Două sectoare foarte lovite de restricțiile pandemiei: artiștii și Horeca. Amândouă, la coada priorităților unui stat al cărui sistem de sănătate e în colaps (și riscă să fie urmat de sistemul de educație). Cel mai rău lucru care se poate întâmpla e ca sectorul artistic și cel al ospitalității să fie întoarse unul în contra celuilalt. Cu actualele măsuri anti-pandemie, restaurantele vor ajunge ca, închise fiind, să trebuiască să plătească remunerații către diverse organisme, în numele unei muzici pe care n-o difuzează, fără ca asta să facă o mare diferență în viața vreunui artist.

În zonele cândva turistice, acum așteptând să treacă valul 4 fără să le măture falimentul, sumele plătite astfel fac o mare diferență. Între a da acești bani sau a păstra niște angajați. Anul trecut, când cu lockdown-ul, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) a suspendat plata acestor remunerații – și toată lumea a avut doar de câștigat. Mă voi întâlni cu directorul general al ORDA, Răzvan Pop, să vorbim despre acest subiect. Sper că împărtășim aceleași îngrijorări”, a scris Iulian Bulai, parlamentar USR, pe Facebook.

Replica lui Cabron

”2 sectoare serios lovite de situația de azi, iar tu, când nu ți-e somn, te gândești la cum ar fi sa distrugi total una dintre ele (și nu ma refer la horeca, deși noi ne dorim sa meargă horeca pentru ca depindem și de zona asta, plus ca oamenii, la fel ca și noi, baga bani mulți în fundul statului ca să funcționeze sanatos).

Pai ai stat tu cu mine 25 de ani, aproape noapte de noapte în studiouri ca să ai măcar dreptul sa propui astfel de aberații visavis de meseria mea și de zona în care activez eu? Tu nici nu știi cu ce se mănâncă asta. După ce ca, oricum băgați, tu împreună cu anturajul tău, mana în sacul cu bani din drepturile noastre în fiecare an (ma refer la ultimii 25 de ani, perioada pe care tu nu o știi ca erai prea mic ca vârstă), astfel încât niciodată nu ajung la artiști sumele reale pe care ar trebui sa le încaseze, după ce ca ati făcut cum ați făcut ca domeniul Artistic sa nu mai funcționeze deloc (concerte aproape zer0) , singurul domeniu care este închis de 2 ani 100%, după ce ca nu va interesează oricum nimic din tot rahatul pe care l-ați întins tot voi prin Romania în orice domeniu posibil, te-ai gândit tu sa fii interesant și sa mai faci o schema (proasta) fără niciun drept.

În cazul asta, tot fără niciun drept, propun și eu ca numele tău din Iulian Bulai sa se transforme în Iuliai Bulan. Asa ca domnule Bulan, deocamdată ai bulan prea mare ca încă nu îți sărim toți în cap, ca suntem mulți.

PS1: Jur ca pana în seara asta nu am auzit de tine, nici măcar nu știu exact cu ce te ocupi, întâmplător mi-a apărut postarea asta share-uita de unul dintre colegii mei, vad ca activezi pe la Guvern, dar nici nu contează asta. Contează doar intenția ta greșită. Revino-ți, hai sa umblam la salariile voastre mai bine ca facem o treaba mai buna și pentru horeca și pentru artiști (măcar sa va gândiți la aia care v-au făcut campanii cântând pe la concertele organizate de voi sa mai luați voturi; aici eu as putea avea dezavantaj ca nu am făcut campanii electorale ), cu 3 lei de la noi nu faci mare combinație, crede-mă.

Fii băiat ca ești aproape generația mea și am pretenții, lasă prostiile, gândește ceva constructiv.

PS2: de ex. vezi mai bine ce faci cu străzile ca azi am dat într-o groapa de mi-am paradit juma' de mașină”, i-a scris Cabron lui Iulian Bulai la o postare a parlamentarului USR.