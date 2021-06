Cabral, imagine din camera de hotel care l-a stupefiat pe recepționer: A alunecat în scârbă profundă. Nu-mi venea să cred

"Așa m-am trezit în dimineața aia. Așa arăta patul. Așa și tricoul. Și, de ce să vă mint... puțin și chiloții. Desigur.

Efectiv nu-mi venea să cred.

Am făcut pozele astea. Am coborât la recepție, m-am dus fix la recepționer și i-am arătat pozele.

Am citit pe fața lui de toate... a debutat cu șoc. Apoi au urmat neliniștea și jena. Si a alunecat în scârbă. Profundă.

A ridicat privirea către mine.

- Poate puteți trimite pe cineva să curețe camera, vă rog.

- Da, o să... sigur. Da. Clar.

- Mulțumesc. Și am dat să plec. Dar efectiv omul nu putea s-o lase așa. Am simțit cum se luptă cu el... dar nu a putut să tacă. Și înțeleg de ce.

- Dar, nu vă supărați... cum?! Adică ce s-a întâmplat? Adică...

Am râs. Și i-am arătat ultima poză", a scris Cabral pe Facebook.

Imaginea care a stârnit râsul

Ulterior, în comentarii, prezentatorul a publicat și imaginea cu pricina, motivul dezastrului din pat fiind o ciocolată, pe care reprezentanții hotelului au pus-o sub pernă, în loc să o pună pe pernă.

"Să le fie de râs ciocolățele alea de-ar trebui să le pună PE pernă, nu sub ea...", a completat el.

IMAGINILE în GALERIA FOTO

Andreea Ibacka și Cabral, părinți pentru a doua oară

Cabral a anunțat public, pe 20 mai, că soția sa, Andreea Ibacka, este însărcinată. Prezentatorul de la ProTV a postat pe rețelele de socializare și o fotografie de familiei, în care actriței i se vede perfect burtica de gravidă.

În fotografia postată de Cabral pe pagina personală de Facebook, el apare călcând, fiica lui Namiko îl ajută, iar Andreea Ibacka stă pe canapea, cu mâinile pe burtică.

Nu a dezvăluit care este sexul bebelușului, dar a transmis: „Încă unul. Livrarea: toamna 2021”.

Și Andreea Ibacka și-a anunțat urmăritorii din mediul online cu privire la faptul că este însărcinată. A postat același mesaj, dar a atașat o imagine diferită, în care Namiko stă aproape de ea.

Pe pagina de Facebook a micuței Namiko a apărut, de asemenea, o imagine cu mesajul 'În toamnă vine cel mai bun prieten... sau prietenă'.

Cabral, declarații despre cea de-a doua sarcină a Andreei Ibacka

Prezentatorul a dezvăluit pentru protv.ro că el și Andreea Ibacka nu au plănuit să aibă al doilea copil împreună, dar s-au bucurat când au aflat că familia lor se va mări.

„Așa pare că s-a potrivit. Nu ne-am propus nimic, ne-am bucurat că s-a întâmplat. Sigur, cea mai mare bucurie va fi pentru Namiko, va avea partener de joacă și de năzbâtii, probabil”, a spus Cabral.

Totodată, Cabral a afirmat că soția lui se simte bine și că împreună, se pregătesc pentru 'dublu prăpăd'.

„Sarcina pare ok, n-au fost probleme și evenimente, Andreea e bine. Acum e și mai relaxata, știe la ce să se aștepte, are experiență și poate corela mult mai ușor informațiile și stările. Sperăm să fie o sarcină ușoară, Namiko de-abia așteaptă livrarea… noi ne pregătim de Haos x2. Dublu prăpăd. Năcazul revine. Beleaua Stereo. Din toamnă, în Casa Ibacka…”, a mai spus el.

Primul lor copil, micuța Namiko, va împlini trei ani în luna decembrie. Cabral mai are o fiică din relația cu Luana Ibacka, pe Inoke, care e majoră.

Namiko a venit pe lume în 2018, pe 5 decembrie, chiar înainte de Moș Nicolae. Atunci, Cabral spunea că 'la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor'sa a' mică.' Dacă cei doi vor lua aceeași decizie și în toamna acestui an, rămâne de văzut.