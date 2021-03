Cabral a postat o fotografie cu care a emoționat mii de români. "Un întreg semafor te privea admirativ și-ți făcea poze". Ce l-a emoționat

Cabral se îndrepta spre serviciu atunci când într-o intersecție din Capitală, a observat un bărbat care făcea un om de zăpadă împreună cu fiica sa. Pentru că stătea la semafor, a făcut o fotografie și a postat-o pe Facebook. Alături de poză, Cabral a scris:

”Mesaj pentru tatăl care muncea pe Aviatorilor acum 10 minute la omul de zăpadă, sub privirile fericite ale copilei: un întreg semafor te privea admirativ și-ți făcea poze. Ai mulți fani, mă număr printre ei! Normalitatea aia frumoasă, caldă, pe care am uitat s-o mai apreciem”.

Fotografia pe care Cabral a făcut-o din mașină a strâns repede mii de aprecieri și distribuiri. Sute de fani au comentat postarea lui, iar unii, mai curajoși, au pus poze cu oamenii lor de zăpadă.