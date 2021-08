Busu, despre viața de după infarct: Nu cred că voi ieși vreodată la pensie

Busu a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut în viața sa după ce a suferit un infarct în urmă cu câțiva ani. Prezentatorul de la meteo își dorește să rămână cât mai mult timp în ”lumina reflectoarelor” și nu crede că va ieși ”vreodată la pensie cu totul”.

”M-am lăsat de fumat, atât. Asta este singura schimbare majoră. Am încercat, din când în când, să țin un regim, nu prea îmi iese asta cu regimul, am mers și la sală o perioadă. De vreo lună n-am mai fost, dar o să reiau sala, o să mă duc din nou la sală. Însă nu pot să zic că mi-am schimbat foarte tare stilul de viață. Am încercat și să merg mai mult pe jos, dar nu prea sunt obișnuit și atunci mi-e greu să ies, din zona mea de confort. Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. (râde – n.r.). Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de Pro TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, a declarat Busu pentru Ciao.ro.

Când a revenit Busu în viața publică

Florin Busuioc a suferit în luna noiembrie 2018 un infarct în culisele unei scene de teatru din Craiova. A lipsit o vreme, dar a revenit în forță în luna ianuarie 2019, spre încântarea fanilor care se întrebau cum se simte îndrăgitul prezentator meteo și dacă va mai reveni la prezentarea prognozei meteo.

Florin Busuioc a vorbit despre viaţa de după infarct, imediat după ce s-a întors ”pe sticlă”, în ianuarie 2019: "Momentan, am renunțat la știrile de dimineață, la teatru și la orice alt proiect aș mai fi avut. Iar pentru o vreme, iese din calcul emisiunea de travel culinar pe care intenționam să o fac", a spus actorul, care a vorbit şi despre marele său viciu, la care a fost nevoit să renunţe - fumatul.

Întrebat cât de greu a fost să renunţe la ţigări, Florin Busuioc a povestit: "Am fumat 37 de ani, 3 pachete pe zi. Iar acum, când m-am lăsat, în urma acestui atac de inimă, m-am lăsat fără nici un fel de problemă. După ce mi-am revenit, nu am mai simțit nevoia să fumez și nici acum nu simt. A fost ca un dat, pur și simplu mi s-a șters din memorie că am fumat. Nu mi-a rămas absolut nimic în minte: nici gest, nici gust, nici miros, nici nevoie, nimic".