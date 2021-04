Bugetul Capitalei. Gabriela Firea: E inadmisibil să vii cu acest lucru după 7 luni de guvernare locală

Invitată la Antena 3, la emisiunea Subiectiv, senatorul PSD Gabriela Firea a vorbit despre proiectele pe care Primăria Capitalei ar trebui să le finalizeze:

„Capitala e singura care a rămas în urmă și există un pericol uriaș. Pe 8 mai, când Primăria va trebui să primească cota din impozitul pe venit din partea Ministerului de Finanțe, să nu o primească deoarece nu există un buget aprobat. Nici sumele care erau până acum alocate nu vor mai fi la dispoziția Primăriei Capitalei pentru asigurarea serviciilor de utilitate publică.

Consilierii generali ai Partidului Social Democrat au prezentat o serie de amendamente atât primarului, cât și celorlalți colegi consilieri generali, care vizează, în primul rând, finalizarea șantierelor și a lucrărilor de infrastructură demarate în mandatul meu. Așa am procedat și eu cu lucrările începute în mandatele domnului Oprescu, Videanu. Așa este normal, ca orice primar să se concentreze să finalizeze ceea ce s-a început și să demareze noi proiecte. Noi am propus să se încheie rapid acest pod de la Doamna Ghica, care creează probleme în trafic. De asemenea, podul Ciurel, etapa a doua, pentru că așa a fost gândit acum 15 ani. La fel în prelungirea Ghencea.

Sunt 55 de consilieri generali, iar PSD are 21. Au votat pentru consilierii PNL și PMP și împotrivă cei de la USR-PLUS. Eu înțeleg că au tot felul de neînțelegeri, de împărțire a instituțiilor, a primăriei, își revendică anumite domenii, dar acest lucru vine după 7 luni de guvernare locală și e inadmisibil. Noi am fi votat, nu mergem la extremă cu contradicția politică, spre deosebire de USR-PLUS care cere funcții și conducerea SSMB. Noi am solicitat primarului să se aplece asupra acestor șantiere din București care trebuie finalizate“, a precizat senatorul PSD.