Bruce Willis, diagnosticat cu demenţă, a împlinit 68 de ani. Soția actorului: Mi-am început dimineaţa plângând

Cunoscutul actor Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu demenţă, a împlinit duminică 68 de ani. Cu această ocazie, soţia sa, Emma Heming Willis, a vorbit despre "durerea şi tristeţea" pe care le simte din cauza bolii soţului ei, relatează Agerpres, citând BBC.



"Mi-am început dimineaţa plângând, după cum puteţi vedea după ochii mei umflaţi", a declarat ea într-un videoclip postat pe Instagram.



"Este important să vedeţi toate părţile acestei situaţii", a adăugat ea, continuând să sensibilizeze opinia publică cu privire la afecţiunea de care suferă soţul său.



Cunoscutul actor a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală în luna februarie.



Acest diagnostic a survenit după ce anul trecut Willis fusese diagnosticat cu afazie (tulburare de comunicare, care face dificilă utilizarea limbajului, n.red.).



Familia actorului declarase anul trecut că acesta a renunţat la actorie, deoarece boala îi afectează capacităţile cognitive.

Cum se manifestă boala actorului





Demenţa afectează atât limbajul, cât şi comportamentul şi capacitatea de a planifica. Nu există niciun tratament sau intervenţie care să poată încetini evoluţia bolii, astfel încât simptomele sale vor continua să se agraveze, notează BBC.



"Primesc mereu acest mesaj în care oamenii tot îmi spun: 'Oh, eşti atât de puternică. Nu ştiu cum reuşeşti'", a povestit ea.



"Nu am de ales. Aş fi vrut să fi avut, dar trebuie să cresc şi doi copii. Câteodată în vieţile noastre trebuie să ne punem hainele de oameni mari şi să trecem la treabă şi asta fac. Dar am momente de tristeţe în fiecare zi, am momente de durere în fiecare zi, iar azi, de ziua lui, le simt din plin", a mărturisit Emma Heming Willis.



Fosta soţie a lui Willis, actriţa Demi Moore, a luat parte şi ea la celebrarea zilei de naştere a actorului, pe 19 martie. Ea şi Willis au împreună trei fiice. Moore a postat imagini cu actorul cântând împreună cu familia sa în timp ce aceasta îi urează "La mulţi ani!" şi îi oferă o plăcintă aniversară.

