Botin, culise de la Bruxelles. Cioloș i-ar fi scris Ursulei von der Leyen să BLOCHEZE PNRR-ul Ungariei pentru că a criticat Raportul Matic

Moderatorul emisiunii "100" de la Realitatea Plus, Laurențiu Botin, a lansat o informație bombă despre Dacian Cioloș. Jurnalistul susține că europarlamentarul USR PLUS i-ar fi cerut președintelui Comisiei Europene să blocheze PNRR-ul Ungariei pentru că oficialii din această țară au criticat Raportul Matic.

"Vin tot felul de termeni din ăștia absolut ciudați peste o nație, noi românii, care pretinde că în proporție de 90% este religioasă, credincioasă, indiferent de cult și nu numai la noi e problema. Există țări în UE, cum ar fi Polonia, preponderent catolici, Ungaria, de asemenea care spun: domnule, ce este prostia asta? Și s-a ajuns la un război în toată Uniunea Europeană îndreptat spre Ungaria că Orban, premierul a reacționat destul de dur, iar domnul Cioloș a scris o scrisoare Ursulei von der Leyen prin care îi cere nici mai mult nici mai puțin decât să blocheze Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Ungaria. Iar Ungaria, ce? A criticat acest raport", a declarat Laurențiu Botin.

Botin, după ce aflat ce înseamnă "persoane non-binare": Aoleu, serios?

Jurnalistul a vorbit despre Raportul Matic și s-a declarat nedumerit de anumiți termeni scriși în acest document.

"Raportul spune așa: În anumite circumstanțe, bărbații trangen și persoanele non-binare pot, de asemenea, să rămână însărcinate și ar trebui în astfel de cazuri să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere, fără discriminare legată de criterii de identitate de gen. Și am zis: Aoleu, serios? Nu mai vorbesc de faptul că acest raport a fost votat cu amândouă mâinile de europarlamentarii USR PLUS, în frunte cu domnul Cioloș, dar vorbesc despre faptul că am aflat și eu că există persoane non-binare. Am fugit eu la dicționar, să văd de unde, nu scrie și aflu că nu sunt atât de progresist să aflu că non-binar este o persoană care domnule, nu știe ce gen e. Că e bărbat, că e femeie... e non-binar, se hotărăște el la un moment dat ce gen o să fie. Transgenul l-am înțeles, l-am văzut. Ok, dar de ce trebuia scris în acest raport? Au fost discriminate persoanele transgen că s-au dus ele, dacă au rămas însărcinate, să nască? Da ale non-binare? ", a mai spus Laurențiu Botin.

Reamintim că Parlamentul European a votat, vineri, Raportul Matic. Printre cei care s-au expus pro acestei inițiative a fost și Dacian Cioloș, scrie Capital.ro. Raportul privește ”situația drepturilor sexuale și reproductive din UE, din perspectiva sănătății femeii” și prevede că și bărbații pot naște.

Pro au mai votat și următorii europarlamentari români: Nicolae Ștefănuță, Vlad-Marius Botoș, Vlad Gheorghe, Dragoș Tudorache, Alin Mituță, Ramona Strungariu și Nicolae Ștefănuță, toți membri ai USR-PLUS, din grupul Renew.

Acest articol reprezintă o opinie.