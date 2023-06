Boris Johnson demisionează din funcția de parlamentar

Raportul elaborat de Comisia pentru privilegii, condusă de parlamentarii britanici, a analizat dacă acesta a indus în eroare Parlamentul cu privire la petrecerile de la Downing Street, potrivit BBC.

Boris Johnson a acuzat că prin ancheta Camerei Comunelor s-a dorit „alungarea sa”.

Într-o declarație, el a spus: „Încă nu au prezentat nici măcar o dovadă că am indus în eroare Camera Comunelor, în mod conștient sau imprudent”.

În dovezile prezentate comisiei în martie, Boris Johnson a recunoscut că a indus în eroare Parlamentul, dar a negat că a făcut-o intenționat.

În declarația emisă după ce a demisionat vineri seară, fostul premier a spus: „Nu am mințit și cred că membrii comisiei știu asta. Ei știu perfect că atunci când am vorbit în Camera Comunelor, am spus ceea ce credeam sincer că este adevărat, și ceea ce am fost instruit să spun, ca orice alt ministru”, a spus el.

El a spus „de la început scopul a fost de a mă găsi vinovat, indiferent de fapte. Este foarte trist să părăsesc Parlamentul – cel puțin deocamdată – dar mai presus de toate sunt nedumerit și îngrozit că sunt forțat să fac asta, de o comisie condusă de parlamentarul laburist Harriet Harman, cu o părtinire atât de flagrantă”, a declarat Boris Johnson.

Johnson a fost prim-ministru din iulie 2019 până în septembrie 2022 și era deputat din 2001.

Boris Johnson, fost premier britanic, este vizat de noi acuzaţii privind posibile noi încălcări ale regulilor anti-COVID-19.

Fostul şef al guvern conservator, nevoit să demisioneze vara trecută după o succesiune de scandaluri, în principal cel al petrecerilor din Downing Street cu încălcarea regulilor anti-Covid, a fost deja sancţionat cu o amendă.



Dar, după cum a dezvăluit marţi jurnalul The Times, serviciile guvernului ("Cabinet Office") au făcut noi reclamaţii la poliţie, deoarece au apărut noi dovezi în pregătirea anchetei despre gestionarea pandemiei.



Poliţia londoneză a indicat că "evaluează" informaţiile transmise pe 19 mai de Cabinet Office despre "potenţiale" încălcări ale regulilor anti-Covid în Downing Street între iunie 2020 şi mai 2021.



Potrivit The Times, poliţia din Thames Valley a confirmat, de asemenea, că a primit un raport despre evenimente petrecute la Chequers, reşedinţa la ţară a prim-miniştrilor britanici.

