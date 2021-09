Bolojan, întrebat despre posibilitatea nominalizării ca premier: Nu se pune această problemă

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a respins, sâmbătă, posibilitatea ca el să fie propunerea de premier a liberalilor.



"Nu se pune această problemă", a răspuns Bolojan când a fost întrebat despre sugestiile venite dinspre USR PLUS, dar şi din interiorul PNL, privind nominalizarea sa pentru funcţia de prim-ministru.



La rândul său, premierul Florin Cîţu a respins ideea unei alte propuneri pentru conducerea guvernului.



"În acest moment avem votul Biroului Politic Naţional pentru susţinerea premierului în funcţie", a spus Cîţu.



Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a afirmat, joi, că în PNL sunt foarte multe soluţii viabile pentru funcţia de prim-ministru, menţionând că Ilie Bolojan ar putea avea toată susţinerea formaţiunii sale pentru acest post.



"Coaliţia poate să propună - şi asta vom face, ne vom duce la coaliţie şi vom spune colegilor de la PNL: puneţi pe masă un premier competent, care are pur şi simplu maturitatea să conducă un guvern. Am văzut cum explica unul dintre purtătorii de mesaj de la PNL, ne explica că în USR PLUS sunt multe soluţii pentru Ministerul Justiţiei. În PNL în egală măsură sunt multe soluţii viabile pentru funcţia de prim-ministru. Un domn premier Ilie Bolojan va avea toată susţinerea USR PLUS, fără niciun fel de problemă şi sunt convins că vom avea acel guvern stabil din punctul de vedere al deciziilor mature", a declarat Barna.



Premierul Florin Cîţu şi-a prezentat, sâmbătă, moţiunea de candidat la preşedinţia partidului la Oradea, în faţa membrilor PNL Bihor, scrie Agerpres.

În ședința Biroului PNL, Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării imaginea partidului

Liderul PNL Bihor și președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a atras atenția asupra imaginii partidului, după scandalul de la guvernare.

Într-o ședință a Biroului PNL, Ilie Bolojan le-a spus celor care sunt 'implicați la nivel de vârf' că ar trebui să acorde 'mare atenție la ceea ce se întâmplă, pentru că lucrurile nu se văd că ar merge bine.'

'Tot ceea ce se întâmplă în Guvern nu este de natură să crească autoritatea guvernului, nu vorbesc de cota de popularitate a partidului, deși și asta e importantă - sper să nu fie niște victorii a la Pirus, în care după ce încheiem disputa politică internă și disputele din Coaliție să fim atât de răniți încât să nu mai putem face nimic', a declarat Ilie Bolojan (citește continuarea AICI).