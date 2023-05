Bogdan Cojocaru preia, interimar, funcția de președinte al PSD Iași

Filiala județeană Iași a PSD are de astăzi un președinte interimar. Bogdan Cojocaru, cel care până acum a îndeplinit funcția de secretar executiv, a preluat șefia până la organizarea Conferinței județene de desemnare a noii structuri de conducere. Mandatul conducerii desemnate în 2019 s-a închis la termen în luna aprilie a acestui an.

Senatorul Maricel Popa, președinte în ultimii 6 ani, a spus că momentul semnifică o schimbare de ștafetă către mai tânăra generație.

„Am dus la bun sfârșit un mandat greu. Am preluat organizația într-unul dintre cele mai dificile momente din istorie având misiunea clară din partea conducerii de la București de a reforma și reconfigura structura internă. Am pus bazele unei echipe competitive, axată pe tineri, pentru a schimba o bună parte dintre prejudecățile cu care eram etichetați noi, social-democrații. Am chibzuit și consider că a venit momentul în care, cu înțelepciune, maturitate și pragmatism, să facem un nou pas înainte și să încărcăm organizația cu un suflu nou. Rămân în echipă, partener în cadrul acestui partid în care eu cred cu tărie: un PSD al faptelor, al proiectelor transformate în realitate”, a declarat senatorul Maricel Popa.

Până în toamnă, Organizația Județeană Iași a PSD își va desemna, în scrutin intern, noua formulă de conducere. Pas firesc în viața oricărui partid politic. Și cu atât mai important acum, în anul care precede alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Președintele interimar, Bogdan Cojocaru, a menționat obiectivele imediate ale filialei.

„Vrem ca în 2024, la alegeri, să convingem cât mai mulți ieșeni că PSD reprezintă cea mai sănătoasă opțiune politică. Servicii publice de calitate, salarii și pensii mai mari, investiții masive în infrastructura de transport, în cea medicală, în educație și agricultură sunt doar câteva dintre priorități. Vom lupta împotriva adversarilor noștri politici care s-au întovărășit cu minciuna, cu manipularea, cu populismul”, a explicat Bogdan Cojocaru.

În vârstă de 39 de ani, Bogdan Cojocaru ocupă, în prezent, funcția de prefect al Iașului. Este membru PSD de aproximativ 20 de ani. A absolvit Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. A fost, pe rând, consilier județean, ministru al Comunicaţiilor și Societății Informaţionale, deputat între iunie 2019 și decembrie 2020. Între decembrie 2019 și decembrie 2021 a îndeplinit funcția de președinte al TSD la nivel național.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News