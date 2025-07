Bogdan Chirieac intervine în disputa pe jocurile de noroc din cadrul Coaliției: "Șansa de câștig oricum e mică"

În ciuda temperaturilor sufocante care au atins 40 de grade în Capitală, angajații Institutului Național de Statistică au ieșit marți în stradă, organizând un marș de protest împotriva măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan. Principala nemulțumire a protestatarilor nu ține doar de reducerile salariale, estimate la circa 550 de lei în medie, ci și de lipsa totală de dialog real cu autoritățile. De două săptămâni încearcă, fără rezultat, să obțină o întâlnire directă pentru negocieri, apelând atât la canalele oficiale, cât și la presă. Alături de ei, în Piața Victoriei s-au aflat și angajați din asistența socială, îngrijorați că urmează disponibilizări și reduceri salariale de 20%. De asemenea, funcționari de la casele de pensii din toată țara și-au exprimat nemulțumirea, după ce li s-au tăiat mai multe sporuri, inclusiv cel pentru condiții vătămătoare. Nici angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nu au rămas indiferenți, protestând chiar în fața instituției.

Pe fondul tensiunilor sociale, apar și primele fisuri politice în interiorul Coaliției de guvernare. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat public că partidul său ar putea ieși de la guvernare dacă propunerile social-democraților nu sunt incluse în viitoarele pachete de măsuri fiscale. El a criticat reducerea taxei pe câștigurile din jocurile de noroc de la 10% la 4%, acuzând o posibilă influență din partea unui fost reprezentant al industriei. Premierul Ilie Bolojan a răspuns rapid, susținând că toate deciziile fiscale au fost luate cu acordul tuturor partidelor din coaliție și în prezența vicepremierilor.

Bogdan Chirieac: Faptul că ne împotmolim în astfel de chestiuni, în plin val de proteste, nu-mi oferă deloc un sentiment de încredere

Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest tablou economic și politic tensionat, într-o intervenție la România TV.

„Nu e suficient ce măsuri au luat pentru a acoperi problemele. Oamenii au ieșit pentru că sunt profund nemulțumiți de ce s-a făcut până acum. "Suntem și noi, cei de la USR, în schemă", alături de toată lumea. Nu cred că e prostie, dar cel mai probabil nu este suficient și nu este corect. În opinia mea, am această convingere fermă, soluția nu este creșterea de taxe și impozite. Soluția nu e tunderea cheltuielilor la bugetarii obișnuiți. Una este să corectezi derapajele monstruoase care se întâmplă în agențiile și întreprinderile aflate în proprietatea statului, că acolo avem de-a face cu asemenea derapaje, iar alta este să te năpustești asupra funcționarului obișnuit. La taxe și impozite nu vei face altceva decât să omori economia și să intri în recesiune.

ECOFIN-ul va fi mulțumit cu România în recesiune? Mă îndoiesc că va fi. Deci, strategia domnului Bolojan, de care am o impresie momentan bună, pentru că mi se pare că e un om de bună-credință, cea pe care a prezentat-o în fața Parlamentului, este una eronată. Este greșită. Apropo de disputa pe jocurile de noroc din cadrul coaliției, nu se mai încasa nimic. Și așa era un domeniu suprataxat. Cel care câștiga la jocuri de noroc, în loc să plătească 10%, acum va plăti 4%. Șansa de câștig oricum e mică. Eu nu am treabă cu jocurile de noroc. Nu am jucat în viața mea. Nici nu sunt subiectiv pe temă.

Totuși, există platforme online cu baze în Bahamas, Honolulu, Capul Verde, unde nu mai plătești nimic statului român. Te joci și nu plătești nimic statului român. Faptul că ne împotmolim deja în astfel de chestiuni, în plin val de proteste, nu-mi oferă deloc un sentiment de încredere și de liniște”, a explicat Bogdan Chirieac.

