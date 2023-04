Bogdan Aurescu, la reuniunea miniştrilor de Externe din UE. Acord politic pe sancţiunile împotriva celor care destabilizează Republica Moldova

După aprobarea sancţiunilor, vor fi aplicate interdicţii de intrare în ţară, dar şi confiscarea bunurilor şi îngheţarea conturilor pentru mai multe persoane, cum ar fi Ilan Shor sau Vlad Plahotniuc.

Iată declaraţiile făcute de Bogdan Aurescu.

"Pentru România, sunt două subiecte foarte importante pe agendă – bineînțeles, Ucraina și sprijinul acordat Ucrainei pentru a câștiga războiul, dar și Republica Moldova. Pentru că astăzi vom lua decizii foarte importante în ceea ce privește Republica Moldova, precum și în ce privește sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova.



Prima decizie va fi acordul politic, la care sunt convins că se va ajunge astăzi, de a stabili un nou regim de sancțiuni împotriva celor care acționează pentru destabilizarea statului și împotriva ordinii constituționale a Republicii Moldova. Este o propunere pe care am făcut-o la Consiliul Afaceri Externe din 20 februarie și sunt foarte bucuros că, într-o perioadă atât de scurtă de timp, a fost creat acest regim de sancțiuni.



Cred că este cel mai rapid proces de crearea a unui regim de sancțiuni în istoria Uniunii Europene. Sunt foarte bucuros că acesta va fi un instrument foarte important pentru a întări reziliența și securitatea Republicii Moldova în contextul acțiunilor orchestrate de către Rusia, precum demonstrațiile sau acțiunile subversive împotriva ordinii constituționale a Republicii Moldova, la care am fost martori în ultimele luni.



Este foarte important ca acest regim de sancțiuni să fie adoptat, pentru că orice măsură luată pentru a crește securitatea Republicii Moldova va fi, de asemenea, o măsură care va consolida securitatea României și a cetățenilor ei", a declarat Bogdan Aurescu.

Se lucrează la lista persoanelor vizate



"Deja lucrăm împreună cu autoritățile din Republica Moldova asupra primei liste de persoane care să fie sancționate după ce regimul de sancțiuni va fi adoptat. Aceste măsuri, care vor include interdicții de călătorie și înghețarea activelor pentru astfel de persoane sau pentru entitățile implicate în astfel de acțiuni destabilizatoare vor reprezenta nu doar sancțiuni față de aceste persoane, dar și un factor de descurajare față de alte astfel de acțiuni în viitor.



În același timp, o altă decizie importantă va fi adoptarea deciziei de creare a unei Misiuni civile de Parteneriat UE în Republica Moldova. Este o altă măsură importantă, pe care România a susținut-o puternic și care va contribui, de asemenea, la creșterea rezilienței și a securității Republicii Moldova, deoarece va lupta împotriva acțiunilor hibride la adresa Republicii Moldova, împotriva dezinformării, împotriva acțiunilor care vizează securitatea cibernetică a țării și, de asemenea, va îmbunătăți gestionarea situațiilor de criză din Republica Moldova. Desigur, România va sprijini funcționarea acestei Misiuni, inclusiv prin propunerea de experți care să participe la Misiune.



Nu în ultimul rând în ceea ce privește Republica Moldova, voi încuraja continuarea asistenței pentru această țară în cadrul Facilității Europene pentru Pace. O decizie în acest sens se va lua la începutul lunii mai.

Este foarte important ca Republica Moldova să fie în continuare pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Externe", a mai arătat ministrul Afacerilode Externe.

Ce se întâmplă în privinţa Ucrainei: Continuarea sprijinului pe toate dimensiunile





"De asemenea, voi reitera astăzi propunerea mea de a avea pe agenda unui viitor Consiliu Afaceri Externe, înainte de vară, conflictele prelungite din regiunea Mării Negre. Este, de asemenea, important ca UE să continue să acorde atenție acestei probleme foarte relevante.



În privința Ucrainei, vom exprima astăzi susținerea României pentru continuarea sprijinului pentru Ucraina pe toate dimensiunile, pentru ca Ucraina să câștige războiul. Îi voi informa astăzi pe colegii mei despre rezultatele foarte bune ale celor două evenimente pe care le-am găzduit la București, în data de 13 aprilie - prima Conferință privind Securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaționale Crimeea și Trilaterala România - Republica Moldova - Ucraina. Ambele evenimente au vizat aspecte privind securitatea regiunii Mării Negre, precum și recomandări de îmbunătățire a cooperării dintre cele trei țări în domeniul apărării și securității.



Desigur, astăzi vom discuta și despre Planul de Acțiune al UE privind efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar în acest context, voi prezenta eforturile de outreach ale României față de statele terțe, inclusiv cele din America Latină, în cadrul vizitelor pe care Președintele României, domnul Iohannis, le efectuează zilele acestea în trei state latino-americane, pentru a contracara narațiunea rusă.



Voi exprima astăzi – ceea ce fac și acum – condamnarea fermă a declarațiilor ambasadorului chinez la Paris, care pun sub semnul întrebării suveranitatea statelor care și-au câștigat sau și-au recâștigat independența după disoluția Uniunii Sovietice. Asemenea declarații sunt inacceptabile și contravin Cartei ONU.



Tot astăzi vom discuta despre Georgia și voi saluta prezența aici a colegului nostru, ministrul de externe al Georgiei. Am susținut invitarea sa la Consiliul Afaceri Externe. Este important să discutăm despre cum să încurajăm Georgia să continue procesul de reformă, în special în domeniul statului de drept, în domeniul justiției.



Nu în ultimul rând, foarte important, vom discuta despre Sudan. Voi reitera apelul României pentru încetarea imediată a ostilităților și protejarea civililor. Voi pleda pentru o mai bună coordonare între statele membre UE, pentru evacuarea cetățenilor europeni din Sudan.



Exprim recunoștința României față de autoritățile franceze, care au facilitat evacuarea în siguranță a nouă cetățeni români și a unui membru de familie, azi-noapte, din Sudan în Djibouti", a mai punctat Bogdan Aurescu.

