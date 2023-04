Bogdan Aurescu: Bucureştiul, din nou capitala internaţională a diplomaţiei

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi că Bucureştiul devine din nou capitala internaţională a diplomaţiei prin organizarea primei Conferinţe privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea şi a unei noi reuniuni a Trilateralei România - Republica Moldova - Ucraina.



"Îmi face o deosebită plăcere să găzduiesc, astăzi, la Bucureşti, două evenimente de importanţă deosebită. Este vorba despre Conferinţa privind securitatea Mării Negre, prima de acest fel organizată sub egida Platformei Internaţionale Crimeea împreună cu Ucraina, cu Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Ucraina, precum şi a doua sesiune a Trilateralei dintre România - Republica Moldova şi Ucraina, după cea pe care am organizat-o anul trecut la Odessa în luna septembrie. Ambele reuniunii reprezintă evenimente de importanţă deosebită pentru România, pentru Bucureşti, care iarăşi devine, după reuniunile pe care le-am găzduit în noiembrie anul trecut - reuniunea liderilor de la Munchen şi reuniunea ministerială NATO -, capitala internaţională a diplomaţiei", a spus Aurescu, înainte de a participa la prima Conferinţă privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea.



El a arătat că la conferinţă sunt şi invitaţi care participă în format virtual.



"Peste 250 de delegaţi din peste 30 de ţări vin astăzi la Bucureşti pentru a participa la acest eveniment", a subliniat Aurescu.



Şeful diplomaţiei române a reiterat condamnarea războiului dus de Federaţia Rusă în Ucraina, scrie Agerpres.

