Boala care în 2016 a ucis 3 milioane de persoane în toată lumea, o prioritate de sănătate publică în România. Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș, președinta SRP, semnal de alarmă

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este o afecțiune pulmonară cronică caracterizată prin obstrucția lentă și progresivă a fluxului de aer din plămâni. Potrivit Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș, această afecțiune reprezintă o prioritate de sănătate publică în țara noastră, o adevărată provocare pentru medici și pacienți.

BPOC, o prioritate de sănătate publică în România

„Deschidem această lună a sănătății plămânilor cu această zi mondială a BPOC – BronhoPneumopatia obstructiva cronică, o afecțiune invalidantă care ridică o mare provocare atât pentru medicii români, cât și pentru pacient în sine. Respirația înseamnă viață și ne dorim să acționăm din timp.

BPOC reprezintă la ora actuală o prioritate și o considerăm o prioritate de sănătate publică în România și, după cum știm, există acest ghid la nivel internațional pe care noi îl actualizăm an de an. Venim cu aceste criterii de management de diagnostic, de monitorizare a pacienților cu BPOC asemănător tuturor colegilor din UE. Este un ghid care este tradus în permanentă, în fiecare an, în limba română și se află ridicat pe siteul Societății Romane de Pneumologie. Lucrăm la standarde europene și ne dorim acest lucru pentru pacienții noștri.

Pentru cei care nu lucrează în medicină, BPOC este o afecțiune pulmonară invalidantă, o afecțiune heterogenă cu multiple simptome respiratorii. Dintre acestea, cel mai important este lipsa de aer: un pacient care nu respiră bine, care exprimă o tuse supărătoare și care are factori de risc fumatul, dar și expunerea la poluare care uneori este inevitabilă, statusul socio-economic și infecțiile pe care le-a avut în mica copilărie pentru că venim cu un plămân de când ne naștem la care adăugăm riscurile pe parcurs.", a spus Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș.

Exacerbarea crește riscul de spitalizare

„De ce reprezintă o povară medicală și de ce această povară medicală este în creștere? Pentru că plecăm realmente de la impactul exacerbărilor a ceea ce înseamnă criză pentru pacientul cu BPOC. Este un pacient care plătește în această criză, care uneori înseamnă spitalizare, înseamnă acces către terapie intensivă, plătește cu scăderea funcției pulmonare, cu creșterea riscului de administrare a corticosteroizilor orali care înseamnă, la rândul lor, risc pentru pacient și înseamnă un risc suplimentar de afectare cardiovasculară pentru că avem oxigen pe care plămânul îl furnizează și care ține în viață orice celulă pe care o avem.

O singură exacerbare care necesită administrarea de corticosteroizi orali și antibiotice crește riscul de spitalizare sau respitalizare a acestui pacient.", a spus Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș

BPOC, locul 3 în lume, în cauzele de deces

Medicul susține că această afecțiune se află pe locul 3 în lume în ceea ce privește cauzele de deces și trage un semnal de alarmă asupra necesității diagnosticării precoce a pacienților care suferă de această boală.

„Bineînțeles că îl vedem nedorit pe locul 3. Este pe locul 3 în cauzele de deces, în lume, în fața noastră ne depășesc doar cardiologii, dar noi ridicăm mingea la fileu pentru cardiologi, pentru că acești pacienți cu BPOC au risc de afectare cardiovasculară. Atunci, în mod inevitabil, ei ajung să fie candidați la locul 1 și locul 2 prin boală cardiacă ischemică și prin riscul de accident vascular cerebral. Vorbim de un număr imens. În 2016 deja erau în lume 3 milioane de persoane care au decedat prin BPOC, practic 5% din totalul deceselor la nivel global.

Vedem că aceste exacerbări alături de prezența de comorbidități și de alți factori de risc cresc riscul acestor pacienți. BPOC este o povară importantă atât pentru sistemul de sănătate, prin costurile foarte mari, dar și pentru pacient pentru că este un pacient fragil, invalidant, pe care îl regăsim în 40% din pacienții pe care îi respitalizam. Se regăsesc și pacienții noștri în rândul celor 384 de milioane, la nivel global, de pacienți care au această afecțiune. De aceea mergem cu aceste campanii de spirometrie și ne dorim să le continuăm tot timpul pentru a-i diagnostica.

Ne dorim să identificăm pacienții cu risc, cât mai rapid, pentru că istoricul acesta de exacerbări la pacientul cu BPOC rămâne un predictor foarte puternic pentru ceea ce vine în viața pacientului: următoare exacerbare, cât de repede vine următoare exacerbare, cum putem mări intervalul între exacerbări, cum putem crește calitatea vieții acestor pacienți pentru a nu intra în această spirală pe care, în mod prozaic, dar dureros, noi o numim spirala morții.", a spus Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș cu ocazia Zilei Mondiale a BronhoPneumopatiei Obstructive Cronice (BPOC).

