Data actualizării: 11:30 14 Oct 2025 | Data publicării: 11:23 14 Oct 2025

Boala care face ravagii printre copii. Specialiștii avertizează: „Cei mici sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții”
Autor: Anca Murgoci

Există o boală care face ravagii printre copii. Am putea crede că e banală, dar lucrurile sunt grave.

Tot mai mulți specialiști trag un semnal de alarmă privind infecțiile care circulă intens în rândul copiilor.

Potrivit datelor recente, cei mici sunt de două până la trei ori mai contagioși decât adulții, iar răspândirea rapidă în școli și grădinițe duce la îmbolnăviri în lanț, în familii, dar și în comunități întregi.

Medicii atrag atenția că formele severe nu mai sunt o excepție, iar în unele cazuri pot apărea complicații foarte grave, mai ales în rândul copiilor foarte mici sau al celor cu imunitate scăzută.

„Vorbim despre o povară reală asupra sistemului de sănătate și despre impact direct în comunitate. Când copiii se îmbolnăvesc, întreaga familie este afectată. Este timpul să privim lucrurile cu responsabilitate și să acționăm pe baza datelor, nu a impresiilor”, avertizează specialiștii implicați în noul cadru de politici publice.

Detalii, aici.

