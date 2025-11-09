Blocajul guvernamental din SUA afectează aeroporturi și magazine. „Dovezile arată că oamenii vor fi flămânzi"

Cea mai lungă închidere parțială a guvernului federal din istoria Statelor Unite afectează milioane de americani și ridică semne de întrebare asupra evoluției economiei. Angajații federali nu și-au primit salariile de săptămâni, beneficiarii tichetelor pentru alimente sunt în incertitudine, iar zborurile interne sunt anulate sau întârziate, scrie CNN.

Vineri, peste o mie de zboruri au fost anulate, iar alte câteva mii au suferit întârzieri din cauza reducerii cu 4% a zborurilor interne și a personalului insuficient în turnurile de control. Călătorii au declarat pentru CNN că situația le strică planurile.

Alicia Leva, care urma să se căsătorească în Florida, a spus: „Când am aflat despre întârzierile zborurilor, am fost extrem de anxioasă”.

Jay Curley, afectat de anularea zborului spre Carolina de Nord, afirmă: „Oamenii sunt cu adevărat afectați aici. Nu afectează doar publicul călător, ci întreaga economie, și voi sunteți de vină”.

Ce spun oamenii despre problema ajutoarelor alimentare

În ceea ce privește ajutoarele alimentare, un judecător federal a decis că Administrația Trump trebuie să plătească integral beneficiile SNAP pentru peste 40 de milioane de americani în această lună. John McConnell a spus: „Dovezile arată că oamenii vor fi flămânzi, food pantries vor fi suprasolicitate și va apărea suferință inutilă. Asta înseamnă prejudiciu ireparabil aici”.

Departamentul Agriculturii a anunțat că lucrează pentru a respecta decizia instanței, însă Curtea Supremă a suspendat temporar ordinul, ceea ce creează și mai multă incertitudine pentru beneficiari.

Zacherie Martin, beneficiar al acestui tip de ajutoare spune: „Sunt îngrijorat dacă voi putea mânca măcar înainte de Ziua Recunoștinței — sau măcar mâine seară, sau chiar diseară”.

Laura Bowles, mamă a cinci copii, afirmă: „E o luptă aici. Sunt însărcinată din nou, și asta nu făcea parte din plan — dar a fost planul lui Dumnezeu. Cred că oamenii se luptă peste tot, dar aici în West Virginia este greu. Și asta doar a făcut ca lucrurile să treacă de la rău la mai rău. Mult mai rău”.

Senatul rămâne blocat: majoritatea republicanilor nu are suficiente voturi pentru a aproba un plan de finanțare, iar democrații cer finanțarea asigurărilor de sănătate.

Blocajul afectează nu doar guvernul, ci și economia, călătorii și familiile care depind de ajutoarele sociale, iar finalul său rămâne incert. Reducerea sau întârzierea beneficiilor SNAP ar putea afecta și magazinele care vând beneficiarilor — în special micii comercianți.