Bijuteriile vor face furori la Oscaruri 2025: Diamante rare și coliere spectaculoase pe covorul roșu

La Oscarurile din acest an, covorul roșu va străluci nu doar prin ținutele spectaculoase ale celebrităților, ci și prin bijuteriile îndrăznețe care vor atrage atenția tuturor privirilor. Cercei statement și coliere voluminoase, dar și diamante naturale rare vor fi elementele centrale ale accesoriilor de la cea mai prestigioasă gală a cinematografiei. Cu o tendință clară de a adopta stiluri curajoase și îndrăznețe, vedetele sunt pregătite să impresioneze la fiecare pas.

Sally Morrison, expert în bijuterii pentru De Beers Group, subliniază că pentru premiile Oscar, tendința este clară: „Este destul de mult go big or go home”, adică ori te faci remarcat, ori nu ai ce căuta pe covorul roșu.

Cu această mentalitate, celebritățile se pregătesc să aleagă bijuterii care vor atrage privirile, iar bijuteriile masive și strălucitoare vor domina scena.

Diamante brute și coliere statement: tendințele care domină această ediție

Procesul prin care bijuteriile ajung pe covorul roșu este o adevărată provocare, implicând o colaborare atentă între companiile de bijuterii, stiliști, designeri și, desigur, vedetele. Morrison explică: „Primim informații de la o mulțime de stiliști. Ei ne vor spune ce fel de lucruri caută - forme, siluete, poate palete de culori”. Aceasta subliniază că, de multe ori, nu știu până în ultima clipă ce va purta fiecare celebru, făcând din această perioadă una de stres, dar și de mare interes.

Pentru acest an, colierele și cerceii statement vor fi la mare căutare. Colierele masive cu straturi de diamante vor fi elemente cheie pe covorul roșu. De exemplu, Sarah Paulson a impresionat la premiile Globul de Aur cu un astfel de colier. De asemenea, bijuteriile care includ diamante brute au devenit din ce în ce mai populare.

„Zoe Saldana a purtat un colier cu diamante brute verzi, maro și galbene, care a captat toată atenția”, adaugă Morrison.

Bijuteriile masculine la Oscaruri: Timothée Chalamet împinge limitele creativității

Un alt aspect interesant al acestei ediții este creșterea popularității bijuteriilor masculine. Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar pentru rolul său în „Bones and All”, a purtat în trecut coliere în linie și piese în straturi, iar Morrison se așteaptă ca acesta să continue să încurajeze utilizarea creativă a bijuteriilor cu diamante pentru bărbați.

„El împinge limitele pentru bijuteriile cu diamante pentru bărbați”, spune aceasta, anticipând o mai mare libertate și îndrăzneală în alegerile accesoriilor masculine.

În ciuda tendinței de a alege bijuterii spectaculoase, unele celebrități vor opta pentru piese mai simple, dar nu mai puțin rafinate. Un exemplu este un inel cu diamante de 11 carate, descris de Morrison ca „D flawless, deci este cel mai rar dintre rare”. Aceste diamante naturale, mari și pure, sunt simboluri ale exclusivității și vor adăuga un aer de eleganță subtilă pe covorul roșu.

Oscarul din acest an promite să fie un spectacol în toată regula, nu doar datorită filmelor premiate, ci și datorită bijuteriilor care vor străluci pe covorul roșu, în cele mai îndrăznețe și inovative forme ale lor.

