Biden a aterizat în Israel. Situație tot mai tensionată la nivel global. Declarații de ultimă oră / video

Joe Biden a făcut primele declarații după sosirea în Israel.

„Sunt aici pentru un motiv simplu: vreau ca lumea din întreaga lume să știe că Statele Unite stau alături de Israel, dar am venit în mod special ca să fac un lucru clar. Teroriștii au omorât peste 1400 de oameni și este un cuvânt corect folosit „măcelărit”. Printre ei se află și americani și au luat foarte mulți oameni ostatici, inclusiv copii. Imaginați-vă cum s-au simțit copiii care s-au ascuns de Hamas. Este dincolo de înțelegerea mea. Au comis atrocități care fac ISIS să arate mai rațional.

Americanii suferă alături de voi și sunt îngrijorați pentru că nu este un lucru ușor ceea ce trebuie să faceți, dar trebuie ca în răspunsul pe care îl aveți să ne asigurăm că aveți ceea ce vă trebuie pentru a răspunde și ne vom asigura că așa se întâmplă. De asemenea, trebuie să ținem minte că acest atac nu reprezintă întregul popor palestinian.

Lumea este atentă la ceea ce se întâmplă aici, nu numai Statele Unite, ci și celelalte democrații.", a spus Joe Biden.

Președintele SUA, Joe Biden, intenționează să pună "întrebări dificile" în calitate de "prieten" al Israelului în timpul vizitei sale de la Tel Aviv. Această călătorie are ca scop o demonstrație puternică de susținere publică, dar și de a încuraja eforturile de a ameliora o criză umanitară în creștere.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, președintele va căuta să înțeleagă mai bine situația din teren și, mai important, obiectivele, planurile și intențiile israelienilor pentru zilele și săptămânile următoare.

Joe Biden arrives in occupied Palestine to express his support for the occupying Israeli regime in its ongoing genocide against the #Palestinian people. pic.twitter.com/xPiZYihe3H