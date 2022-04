Bibi și Antonio Pican și-au spus Adio! Mesajul emoționant publicat de artistă

În urmă cu un an, Bibi şi Antonio s-au logodit şi locuiau împreună de mai bine de doi ani de zile. Se pare, însă, că dragostea la vârsta adolescenţei nu ţine foarte mult. Cei doi au hotărât să se despartă şi să meargă pe drumuri diferite. Au crescut, practic, împreună, odată cu relația lor, cei doi tineri cunoscând și faima, dar și dragostea în aceeaşi perioadă. Aceștia se bucură de mii de fani în mediul online, iar de când au anunțat că formează și un cuplu, au ajuns printre preferații adolescenților de pe internet.

"E momentul să mergem pe drumuri separate"

Şi-au cumpărat primul lor apartament, s-au logodit în timpul unei vacanţe în Dubai, au filmat sute de clipuri împreună şi şi-au cucerit fanii cu videoclipuri de senzaţie dar... iată că viața a avut alte planuri pentru cei doi tineri. Momentan, Antonio Pican nu a oferit detalii despre despărțire, cântăreața fiind cea care a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. „A fost frumos cât a fost… Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate.”, și-a început Bibi mesajul. Artista a mărturisit că relația lor a fost una frumoasă, însă a fost presărată și cu momente dificile. Bibi nu a dorit să ofere și motivele din spatele despărțirii și și-a rugat admiratorii să i respecte decizia și intimitatea. „Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost doi ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră. Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți.”, a continuat ea.

Cum au devenit cunoscuți Bibi și Antonio Pican

Antonio Pican s-a făcut pentru prima dată remarcat la vârsta de 12 ani, pe scena Next Star, unde a cucerit publicul și juriul, reușind că ajungă până în finală. Tei ani mai tărziu, acesta a urcat și pe scena X Factor, iar întreaga experiență i-a deschis porțile către lumea muzicii. Acesta a scos, de-a lungul timpului, mai multe piese, în colaborare cu diverși artiști. Între timp, s-a îndreptat și către zona de vlogging. Bibi este cântăreață de muzică reggaeton și pop-dance, vloggeriță și actriță, bucurându-se de peste un milion de fani pe Instagram. Artista a lansat, de-a lungul timpului, o serie de melodii care s-au menținut în topuri. Bibi a jucat și în serialul „Profu” și a dublat personaje în mai multe producții Disney. Cei doi tineri au colaborat împreună și în plan muzical.

