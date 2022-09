Bia Khalifa, amintiri dureroase din copilărie: A fost agresiv cu mine, mă punea să mănânc insecte, scame. Nu m-a crezut nimeni

Bia Khalifa a povestit în cadrul emisiunii "Sunt Celebru, scoate-ma de aici!", de la Pro Tv, despre cum o abuza tatăl ei în copilărie.

"Cu tata am tot încercat să repar relația. Am fost singură să îl caut, m-am dus și la el în Spania... Nu... Nu e de acord cu nimic. Am încercat să vorbesc foarte frumos cu el, să-i zic: 'Dar nu te gândești câteodată că astea sunt repercursiunile acțiunilor tale? Și că nu sunt ce vrei tu să fiu în viață, pentru că tu m-ai alungat. A fost agresiv cu mine, m-a alungat printr-un comportament nu tocmai ok. Asta, înainte să plec de acasă", a povestit cântăreața.

"Nu am cum să repar relația, pentru că problema nu este la mine, ci la el. Tata a devenit foarte agresiv și cu mine. Am încercat cât de cât să spun cuiva, dar nu m-a crezut nimeni, pentru că tata mereu a știut să ascundă chestia asta. Mă punea să aleg din grădină, la casa unde stătea în Italia, tot felul de insecte și mă punea să le mănânc. Ne mai punea să luăm scama de jos cu degetul și să o mâncăm... Chestiile astea au rămas o traumă pentru mine”, a mai spus, în lacrimi, Bia Khalifa.

Depresia la copii. Psihologul Leca, avertisment: Şapte elemente care fac parte din relaţia PUTREDĂ părinte-copil

Psihologul Radu Leca a vorbit pentru DC NEWS despre fenomenul depresiei la copii, dar şi despre elementele din relaţia celor mici cu părinţii care duc la aceasta.

"Un subiect care împarte părinții în două tabere: cei care cred (trecuți prin încercare) şi cei care doar au auzit și nu cred.

Depresia la copii a fost demonstrată științific și atât psihologii clinicieni cât și psihiatrii se luptă ca părinții să înțeleagă importanţa schimbării raporturilor inter-umane dintre ei și minori.

Principala cauză a depresiei la copii o reprezintă relația negativă pe care aceștia simt că o au/sau chiar o au cu părinții sau frații mai mari. Enumăr 7 elemente psiho-emoționale ce fac parte din interiorul relației putrede părinte-copil

A. Impuneriile absurde. Exemplu: obligația minorului de a aduce doar note de 10 acasă.

B. Responsabilitățile extreme. Exemplu: minorul are grijă de unul dintre părinți sau de unul dintre bunici (invaliditate, alcoolism, consum de stupefiante, tulburare afectivă).

C. Certurile dintre adulți, la care copilul asistă.

D. Violența psiho-emoţională și cea fizică, pe care copilul o vede sau căreia îi cade victimă.

E. Șantajul emoțional. Exemplu: copilul este ameninţat că dacă nu realizează ceea ce vrea adultul, adultul își ia viața sau ucide în numele dorinței - iar vina o să fie doar a minorului.

F. Minciunile.

G. Secretele/Tainele", a declarat Radu Leca pentru DC NEWS.

Cum reacţionează copiii la depresie

"Copilul aflat în plin episod depresiv se închide în propria lume din care zâmbetul și veselia lipsesc. Tristețea l-a acaparat. Cearcănele mari, negre și duble îi brăzdează chipul. În momentele în care organismul restabilește valorile hormonale cerebrale corecte, copilul simte nevoia de a face ceva special. Și de cele mai multe ori este realizat un act periculos care îi permite să simtă intens. Ca părinte, când observi că fiul tău/fiica ta realizează acte ce îi pun viața în pericol, trebuie să iei măsuri imediate: concediu de odihnă - timp în care stai doar cu copilul, începerea ședințelor de intervenție terapeutică, verificarea spațiului online în care copilul își petrece timpul (cu cine şi ce vorbește, tipuri de poze primite și date, conexiuni la site-uri)", a mai transmis specialistul. Vezi mai mult AICI.

