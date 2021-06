Beyonce a aniversat ziua gemenilor săi cu un tribut

Beyonce a aniversat ziua gemenilor săi, Sir și Rumi, cu un tribut publicat pe site-ul ei. Cei doi au împlinit 4 ani. Superstarul a postat un mesaj duminică, 13 iunie, în care scrie: „Ce este mai bun decât un cadou? Două! La mulți ani Rumi și Sir”.

Artista și soțul său, rapperul Jay-Z, au o pereche de gemeni, care au venit pe lume în 2017. Pe fiica duo-ului o cheamă Rumi, iar pe fiu, Sir. Cei doi mai au o fetiță, Blue Ivy, în vârstă de 9 ani, scrie CNN.

Complicații în timpul sarcinii

În documentarul său „Homecoming”, produs de Netflix în 2019, Beyonce a dezvăluit că sarcina cu gemeni a fost una dificilă, din cauza complicațiilor provocate de preeclampsie. De asemenea, aceasta a avut dificultăți în a echilibra viața sa ca mamă cu cea profesională și cariera.

„Încerc să îmi dau seama cum să fac față la a fi mama unui copil de 6 ani și a unor gemeni care au nevoie de mine cu nevoia mea de a fi creativă”, a spus aceasta în documentar. Artista a mai adăugat că din punct de vedere fizic, au fost multe aspecte de luat în vedere. „Înainte puteam să stau la repetiții câte 15 ore. Acum am copii, am un soț, trebuie să am grijă de trupul meu”.

Cea mai premiată femeie

Beyoncé a stabilit un nou record la premiile Grammy 2021, cu cea de-a 28-a victorie, devenind cea mai premiată femeie din istoria premiilor, depășind-o pe cântăreața bluegrass Alison Krauss, relatează BBC, potrivit Mediafax. Taylor Swift a făcut istorie și la ceremonia de duminică, devenind prima femeie care a câștigat premiul „albumul anului” de trei ori.

Vedeta a fost răsplătită pentru albumul său Folklore, după ce a mai câștigat în 2010 și în 2016. Doar alți trei artiști au câștigat premiul albumului anului de trei ori: Frank Sinatra, Paul Simon și Stevie Wonder. Beyoncé a egalat totalul de 28 de Grammy al superproducătorului Qunicy Jones. Doar dirijorul Sir Georg Solti are mai multe premii câștigate, 31.

Alți câștigători au fost Dua Lipa, cel mai bun album vocal pop, și Lady Gaga și Ariana Grande, care au devenit primul duet feminin care a câștigat cea mai bună colaborare pop pentru Rain On Me.