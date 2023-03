Ben Oni Ardelean, atac la ministrul Bogdan Aurescu: Dacă tăcea… poate reușea să mai prostească în continuare!

'Am urmărit cu atenție ultimele luări de poziție ale Prim Vicepreședintelui PNL Rares Bogdan și ale ministrului de externe Aurescu și as dori sa fac câteva consideratii plecând de la un adevăr incontestabil: Dacă ministrul tăcea…”tehnocrat” rămanea!

Eșecul unei candidaturi politice ratate din partea PSD, pe când transporta cu hărnicie geanta lui Adrian Nastase, nu l-a calificat să facă politică, deși, iată, astăzi, ”diplomatul” acesta ocupă o funcție politică de ministru obținută cu voturile PNL. Spun ”diplomatul” pentru ca Bogdan Aurescu are o carieră marcată de ”performanța” de a nu fi făcut niciodată un post în exteriorul României.

Vă pot confirma, Bogdan Aurescu a fost votat PE LISTA de ministrii în cadrul BPN al PNL. Minunea s-a întâmplat doar pentru că un vot individual nu l-ar fi calificat niciodată într-un guvern PNL, iar dacă tot s-a insinuat pe o poziție politică pentru care pălăria se dovedește a fi mult prea mare, o funcție din care a făcut praf managerial cam tot, putea, cel putin din bun simt, sa tacă! Acesta este crudul adevăr, într-un lung șir de ratări, Bogdan Aurescu a ratat până să și tacă.

Pe fond, apreciez că evaluarea oricărui demers, a oricărei activități - cu atât mai mult activitatea guvernamentală - este nu numai necesară, dar este și OBLIGATORIE.

Performanța (singura care motivează prezenta cuiva intr-o funcție publică) trebuie evaluată, mai ales atunci când anumite obiective de țară se dovedesc a fi, în mod evident, ratate. Cu părere de rău, nu putem accepta ca ”performanță” doar ce spune Bogdan Aurescu despre sine. Nu, niciodată!

Nu putem considera performanță șirul nesfârșit de “năzbâtii” de genul ratării Schengen, a ratării intrării de 15 ani în programul Visa Waver, asumarea unor obiective nerealiste pe termen scurt (cum încearcă el să dezinformeze) ca OECD, compromiterea candidaturii României ca Membru Nepermanent în Consiliul de Securitate (ratat și la ultimele alegeri), aspectele legate de minorități, diluarea prezenței României pe plan extern prin trimiterea unor ambasadori la post care nu vorbesc nici o limbă straină, punerea unor oameni în structurile de conducere ale minsterului prin încălcarea legii, diminuarea capacității diplomatice prin compromiterea concursurilor etc (lista fiind mult prea lungă, iar despre asta o sa vorbesc la momentul potrivit!).

Principial, ma voi referi la colegul meu de partid, Rareș Bogdan, spunând că anumite considerații ale sale nu pot fi considerate vătămătoare pentru nimeni, pentru că el se referă EXCLUSIV la chestiuni de ordin profesional, din sfera activității unui demnitar care funcționează pe un loc asumat de Partidul Național Liberal.

Liderul grupului PNL din Parlamentul European si Prim Vicepresedintele PNL - coordonator pentru politica externă - o persoana din conducerea superioara a partidului deci, a făcut anumite considerații privind “prestația” ministrului Aurescu. Cum a răspuns Bogdan Aurescu? Aberant, inexplicabil și iresponsabil!

Să îl acuzi de retorică rusească pe Rareș Bogdan, știind că Rareș Bogdan este un anticomunist si anti-putinist convins și declarat, cred că este nu numai un gest mizerabil dar și un atac conștient la retorica partidului care partid, astăzi se vede astăzi acuzat de sputkinism.

Rareș Bogdan are perfectă dreptate! Omul acesta nu mai are ce căuta în Guvernul României și în niciun caz nu are ce căuta pe un loc politic asumat de PNL. Practic atacul lui Aurescu este direct indreptat impotriva PNL, iar asta eu nu pot accepta. Rareș Bogdan are perfectă dreptate!

Este foarte adevărat, Rareș Bogdan, ca orice om normal, are realizări și nerealizări, un lucru firesc și da, mai are probabil și frustrări – dar așa cum s-a văzut public, frustrările lui Rareș Bogdan sunt frustrările oamenilor din această țară – Schengen, Waver, felul în care România contează, e reprezentată și e percepută în plan extern. Nimic din toate acestea nu ii sunt imputabile lui Rareș.

Nu doresc sa insist asupra susținerii politice a actualului ministru de externe pentru că nu doresc să mă antepronunț acum. Zilele următoare vor lămuri lucrurile, însă răspunsul lui Aurescu la observațiile făcute de Prim Vicepresedintele PNL îl descalifică în primul rând ca demnitar român și în cele din urmă ca diplomat, persoană publică și ca om. Acesta este Bogdan Aurescu.

Nu e prima data când pentru Bogdan Aurescu oamenii din jurul lui au doar valoare de întrebuințare – nimic mai mult – in toate pozele de investire de guvern el apare în primul rând, dar niciodată nu apare în pozele făcute după moțiuni și asta spune cam tot despre caracterul lui.

Reîntorcându-mă la obiectivele României, multe dintre ele neatinse până astăzi, pe plan extern, sunt și obiectivele ministrului de externe Bogdan Aurescu, cel care, așa cum s-a demonstrat, s-a bucurat nu numai de susținerea noastră, dar și de ingăduința cu care am trecut peste totala lipsa de considerație, totala lipsă de respect, crasa lipsă de cooperare politică, lipsa oricărui dialog cu forurile partidului și, în final, toleranța cu care am acceptat șirul lung de ratări profesionale ale sale pentru care, politic, PNL a trebuit sa găsească permanent argumente publice.

Vocația politica a PNL este una proeuropeana, proeuroatlantica și este nedrept ca cineva, oricine ar fi, sa își permită să afecteze aceste valori ale noastre încercând să își acopere un palmares de dezastru prin lipirea de etichete mincinoase pe fruntea unor lideri PNL.

Funcțiile pe care vremelnic le ocupam sunt instrumentele instituționale cu care transformam planurile în realitate și nu scopuri în sine, iar Bogdan Aurescu nu poate accepta asta.

Ceea ce exprim este o evaluare personală și vă asigur că pot face o analiză si o evaluare obiectivă a conflictului dintre cei doi Bogdani.

Pe scurt, ministrul a reusit să rateze ”cu succes” șansa de a fi așa cum și-a dorit tot timpul să pară – un tehnocrat.

Și încă ceva, să nu creadă Bogdan Aurescu că nimeni nu știe ce a făcut sau ce face, iar prin această atitudine îl asigur că a reușit să își atragă antipatia tuturor membrilor de partid….acel partid pe care el îl desconsideră dar prin votul căruia a ajuns unde încă mai este.

Dacă tăcea…poate mai reușea să mai prostească în continuare!', a scris Ben Oni Ardelean, pe pagina sa de Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.