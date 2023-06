Bătaie pe spectacolul Comedie Infernală! Biletele s-au vândut imediat, dar mai aveți o șansă. Ada Lupu Hausvater: Avem o surpriză. Anunț în premieră

„Am vândut și galeria, am vândut ambele spectacole, însă surpriza, și e prima oară când anunț public, e că vom juca a treia reprezentație din „Comedia Infernală" pe 21 de la ora 16:00. Deci avem 20 și 21 iulie de la ora 19:00 și 21 iulie de la ora 16:00. Încă un spectacol pe care îl vom pune în vânzare în scurtă vreme.”, a spus Ada Lupu Hausvater.

„Deci telespectatorii noștri să aibă laptopul pregătit.”, a spus Val Vâlcu.

„Vor fi și online și la agenția de bilete.”, a completat Ada Lupu Hausvater.

„Bine ar fi să avem coadă la casă de bilete în fiecare zi.”, a spus Val Vâlcu.

Teatrul Național prezintă spectacolul The Infernal Comedy / Comedie Infernală, avându-l ca protagonist pe celebrul actor american John Malkovich.

The Infernal Comedy este un spectacol pe care autorul său, Michael Sturminger, care semnează și regia artistică, l-a scris special pentru celebrul actor. Într-un monolog pe care personajul său îl rostește de pe linia invizibilă dintre lumea celor vii și cealaltă lume, John Malkovich construiește autobiografia fictivă a criminalului în serie care, în anii ’90, a provocat reacții puternice și o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia.

The Infernal Comedy s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume, în țări de pe trei continente.

Spectacolul este prezentat în cadrul Anotimpurilor FEST-FDR, parte din traseul Vocile orașului / Atelierul Identitate din cadrul Programului Cultural „Timișoara– Capitală Europeană a Culturii 2023”

John Malkovich

Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur și pentru premiile BAFTA pentru rolurile din In the Line of Fire / În bătaia puștii și Places in the heart / Locuri în inimă, actorul vedetă a jucat în numeroase filme cu impact la nivel mondial, doar dacă amintim celebrul Dangerous Liaisons / Legături primejdioase sau Being John Malkovich unde John Malkovich își joacă propriul personaj. Vedeta americană își leagă cariera și de alte filme celebre: The Iron Mask / Omul cu masca de fier, Empire of the Sun / Imperiul soarelui, The Sheltering Sky / Ceai în Sahara, Death of a Salesman / Moartea unui comis voiajor sau Of Mice and Med / Despre oameni și șoareci. Personajul său din Con Air / Avionul condamnaților, Cyrus „The Virus”, este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai impresionante personaje negative ale cinema-ului celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea, iar performanța sa din The New Pope / Noul papă este încă proaspătă iubitorilor de film.

