Barna Nemeth, declarații inedite despre cariera Irinei Rimes: Nu a ales drumul ușor

Barna Nemeth, regizorul miniseriei-documentar "Irina Rimes: Pe drumul meu / On my Way with Irina Rimes”, a vorbit, într-un interviu pentru Spectacola, despre colaborarea cu Irina Rimes.

Barna Nemethi, regizor, fotograf, Graphic Designer și CEO al unei edituri, este omul din spatele documentarului "Pe drumul meu”, care o are ca protagonistă pe artista Irina Rimes și care spune povestea drumul pe care aceasta l-a străbătut spre succes.

Barna Nemethi a absolvit Universitatea de Teatru și Film din Bucurșsti, secția regie, a colaborat cu reviste de modă consacracte și a locuit mai mulți ani în America, unde a reușit să capete o altfel de experiență în lumea artei vizuale.

SPECTACOLA: Cum arată drumul Irinei Rimes prin ochii lui Barna Nemethi?

Barna Nemethi: Drumul Irinei Rimes mai are multe sezoane. Cred că suntem încă la început. Dar la bucățica mică de drum la care am asistat, arată fix ca drumul care croiește oameni puternici. Nu a ales drumul ușor și nici pe cel simplu, așa că mai pot spune că va fi cu siguranță și un drum spectaculos, pentru că și-a propus încercări pe măsură.

SPECTACOLA: Cum au decurs filmările de la miniseria „Pe drumul meu”, care o are că protagonistă pe Irina Rimes?

Barna Nemethi: Am filmat un roadtrip de 3 săptămâni, timp în care Irina și-a terminat albumul “Acasă”. Urmat de foarte multe interviuri în București, cu oameni din industrie, pentru a arată un context cât mai complet. Fiecare etapă a avut provocările ei, dar cred că a ieșit un film care poate să fie foarte util pentru cineva interesat de industria muzicală.

SPECTACOLA: O cunoșteai pe Irina înainte de acest proiect? Cum ai descoperit-o acum, ca om, prin prisma filmărilor?

Barna Nemethi: Am cunoscut-o în timp ce pregăteam filmările, dar trebuie să spun că acest roadtrip din documentar a fost atât de epic încât a fost unificator și surprinzător chiar și pentru colegii de trupă care se știau de foarte mulți ani. Iar în Irina am descoperit un navigator perfect care știe foarte bine să țină toate elementele unite în jurul ei.



SPECTACOLA: Cât de greu sau ușor este să urmărești viața unui artist, astfel încât să redai publicului esența și să transmiți acel mesaj care îl reprezintă pe personaj?

Barna Nemethi: Nu mi se pare deloc ușor de urmărit. În primul rând e un ritm diferit decât cel cu care oamenii sunt obișnuiți. Pentru a menține aparițiile pe care le vedem cu toții la radio sau tv, un artist devine un atlet care trebuie să depună un efort intens pentru a avea atât de multe rezultate concomitent. Odată ce te aclimatizezi cu intensitatea cu care ei trăiesc poți să începi să vezi presiunile care apar.



SPECTACOLA: Ai trăit foarte mulți ani în America. Ai avut ocazia să vezi și să lucrezi cu oameni din domeniul cinematografiei și al vizualului. Ce diferențe ai găsit între producția de film românesc de aici și cea de acolo? Ce ar trebui să schimbe sau să învețe românii?

Barna Nemethi: În State industria de film are grijă mai mare de cei care lucrează în ea, este mult mai bine organizată. Are Academia, ghilde, sindicate, are proceduri foarte bune puse în aplicare, care au ajuns să ușureze și să răsplătească mult muncă din industrie. O industrie sănătoasă nu are nevoie doar de talent, are nevoie și de infrastructură. Trebuie să fim mai organizați și mai colaborativi.

