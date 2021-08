Barbie a creat o păpușă după inventatoarea vaccinului Oxford împotriva Covid-19

Producătorul păpușilor Barbie, Mattel, a creat o jucărie care o înfățișează pe creatoarea vaccinului Oxford împotriva Covid-19, prof. Sarah Gilbert. Conform BBC, Sarah a spus că i s-a părut „foarte bizar” la început că există o Barbie după înfățișarea sa, însă acum aceasta speră că jucăria îi va inspira pe copii.

„Dorința mea este ca păpușa să le arate copiilor că există cariere despre care nu știau, cum ar fi cea pe care o urmez eu”, a transmis ea. Păpușa sa este una dintre cele șase păpuși Barbie care onorează femeile care lucrează în domeniile știință, tehnologie, inginerie și matematică. Printre celelalte laureate cu jucăria mai sunt un medic australian care a creat o robă medicală reutilizabilă pentru personalul medical și o cercetătoare biomedicală braziliană.

Vaccinologist Barbie: Prof Sarah Gilbert, the co-creator of the Oxford/AstraZeneca shot, is honored with a doll. https://t.co/9xMWTIq6KL pic.twitter.com/XPvOz1QfHn