Bărbatul care a lovit cu maşina un cuplu în staţia de autobuz, pus în libertate. Una dintre persoanele lovite a murit

Şoferul care a scăpat maşina de sub control în Baia Mare şi a lovit doi tineri aflaţi într-o staţie de autobuz a fost pus în libertate, deşi una dintre victimele sale a murit.

El fusese reținut la două zile după tragedie, dar a fost eliberat, prin decizie a unui judecător, care nu a dat curs cererii ca tânărul de 20 de ani să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii vor contesta în apel această hotărâre a justiției.

Între timp, una dintre victimele șoferului, o tânără de 21 de ani care fusese grav rănită în accident, a murit. Fata era în comă și-i fusese amputat un picior. Soțul ei, și el rănit grav, este la Cluj-Napoca, unde a fost operat.

Șoferul care a produs accidentul a fost reținut luni de poliție, la două zile după accident. Din motive încă neclare, el a scăpat mașina de sub control la o curbă și a intrat pe trotuar, în dreptul unei stații de autobuz din Baia Mare, unde se aflau tânara și soțul ei. Cei doi, care stăteau pe banca din refugiu, au fost loviți în plin.

Imediat după accident, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a arătat că nu consumase băuturi alcoolice.

Tânărul este cercetat acum pentru ucidere din culpă, scrie Digi24.

De ce a râs tânărul după accident

Psihologul Radu Leca a explicat în exclusivitate pentru DC News reacția de a râde a tânărului care a accidentat grav doi tineri într-o stație de autobuz din Baia Mare.

”Avem de-a face cu o reacție care iese din sfera normalului. Acum, vreau să vă aduc cu respect aminte că în ziua în care poetul nostru național a fost înmormântat, Adrian Păunescu, la înmormântare au fost prezenți foarte mulți oameni. Cel care s-a remarcat printr-un gest teatral a fost Vadim Tudor care, în momentul în care coșciugul a fost coborât în interiorul mormântului, a dat capul pe spate și a scos limba. Deci, în cazuri extreme în care emoțiile sunt mari și foarte mari, reacțiile noastre pot fi vizualizate de către ceilalți ca ieșind din sfera normalului. Este, din păcate, o reacție care din afară percepută, sfidează bunul simț și normalul. Acum, de punctat următoarele secțiuni. Numărul unu, când subiectul are o tulburare afectivă, după întâmplarea aceasta negativă, poate avea ca rezultat pe chip un zâmbet larg, din cauza faptului că este surprins de gest, de întâmplare, de acțiune, de eveniment. Numărul doi, în cazul în care subiectul se află sub influența drogurilor, la fel, poate apărea acest gest. Numărul trei, în momentul în care subiectul conștientizează pentru mai puțin de o secundă evenimentul pe care l-a produs, intră într-un șoc. Cred că avem de-a face cu ultima variantă, subiectul a intrat în șoc și atunci tot ce a făcut și tot ce a spus după producerea evenimentului nu ai cum să pui baza în cele spuse, cele făcute, pentru că se afla sub imperiul șocului”, a declarat psihologul Radu Leca în exclusivitate pentru DC News.

