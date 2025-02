BANCUL ZILEI: Cum sunt amăgiți  alegătorii în campaniile electorale

- Ce-i cu tine mă aici? Tu trebuia să ajungi în Iad…

– Știți, am avut un accident de mașină și m-am trezit aici… nu știu nimic despre unde trebuia să ajung.

Sf.Petru:

- Mă, îți zic sigur, tu trebuia să ajungi jos. Uite cum facem. Te las o zi în Iad și o zi în Rai, unde îți place, acolo te duci.

- Bineeee, mai întâi mergem în Iad.

Iau amandoi liftul și coboara în Iad.

Ajung în Iad, aici numai colegi care jucau golf… fetițe peste tot, chefuri, etc. Vine Dracul în costum Versace, îl ia de gât, se plimba cu el pe aici, stau la o friptură.

Rămâne ăsta aici pâna a doua zi…..

A doua zi, ia liftul și vine în Rai să vada cum e și aici.

Îl ia Sf.Petru și îl pune pe un norișor, îi dă o harpă să cânte și îl lasă acolo. Peste câteva ore îl mută pe alt norișor… și tot așa până la sfărșitul zilei.

În sfârșit, vine Sf.Petru să îl întrebe dacă s-a hotărât unde o să meargă.

La care parlamentarul:

- Știți, m-am hotărât. Toți colegii mei sunt acolo… Am cu cine să stau acolo. Aici, e frumos dar mă cam plictisesc singur.

Sf.Petru:

– E alegerea ta!

Îl conduce la lift, acesta ia singur liftul și coboară.

Ajunge parlamentarul în Iad, unde se deschide ușile liftului.

Arșiță mare, toți parlamentarii erau într-un cazan pe foc….

Văzând el asta, îl intreabă pe Drac:

– Păi acum 2 zile nu era așa, ce ați făcut?

– Acum 2 zile era campanie, acum ai votat!

