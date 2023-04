BANCUL ZILEI: Cum poți ieși din mahmureală. Mesaj pentru un director

- Maricica, nu știi un leac pentru mahmureală?

- Domn’ director, știți, eu nu mă pricep la de astea, nu prea beau, dar puteți să-l întrebati pe Vasile, portarul, el are mai multă experiență.

- Zi-i să vină la mine!

Vine portarul morcovit la director.

- M-ați chemat?

- Vasile, am fost aseară la un chef și acum nu mai pot de rău ce-mi este…

- Domnule director, e simplu, ce-ați băut?

- Whisky.

- Mergeti la colț, la birt, și cereți 200 de whisky și ați rezolvat problema.

- Păi și mâine nu am să ma simt rău?

- Mâine mai luați 200 de grame!

- Și pâna când așa?

- Păi până ajungeți portar, că si eu am fost director ca dumneavoastră!

