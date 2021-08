- Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la munte.

- Ce drăguț!

- Daaa! Si când am născut al doilea copil mi-a dăruit o casă la mare.

- Ce drăguț!

- Daaa! Si când am născut al treilea copil mi-a luat un jeep.

- Ce drăguț!

- Ție ce ți-a luat soțul tău când ai născut?

- Mi-a plătit un curs de bune maniere.

- Da? Si la ce te ajută?

- La socializare. Înainte spuneam "du-te dracu" acum spun "Ce drăguț!"