Băncile chineze cresc în mod semnificativ sprijinul financiar acordat băncilor ruse pentru a promova renminbi ca monedă globală

Băncile chineze și-au sporit semnificativ sprijinul financiar pentru băncile rusești și au oferit finanțare de miliarde de dolari după ce sistemul rusesc a fost întrerupt de la serviciul de mesagerie SWIFT la câteva zile după invazia Ucrainei, a informat Financial Times pe 4 septembrie.

Inițial timizi să lucreze cu băncile rusești, temându-se să reducă sancțiunile secundare ale Statelor Unite, creșterea afacerilor cu patru dintre cele mai mari bănci din China este văzută ca parte a strategiei mai ample a Beijingului de a promova utilizarea yuanului la nivel internațional ca alternativă la dolarul american.

Datele analizate de Kyiv School of Economics pentru Financial Times arată că expunerea Chinei la sectorul bancar al Rusiei a crescut de patru ori pană în luna martie a acestui an. Această creștere a coincis cu confruntarea băncilor occidentale cu presiuni de reglementare și politice de a părăsi Rusia din cauza sancțiunilor internaționale.

Băncile chineze implicate includ Banca Industrială și Comercială a Chinei (ICBC), Bank of China, China Construction Bank și Agricultural Bank of China, care împreună și-au crescut expunerea față de Rusia de la 2,2 miliarde de dolari la 9,7 miliarde de dolari în această perioadă. ICBC și Bank of China au fost responsabile pentru 8,8 miliarde de dolari din aceste active, relatează FT.

În comparație, Raiffeisen Bank din Austria, banca străină cu cea mai mare expunere față de Rusia, care a fost foarte reticentă să plece, și-a majorat activele în țară cu peste 40%, de la 20,5 miliarde dolari la 29,2 miliarde dolari în aceeași perioadă.

De la impunerea sancțiunilor SWIFT, sistemul financiar al Rusiei a trecut printr-o yuanizare rapidă, înlocuind în mare parte dolarul cu moneda chineză, unde dolarii erau utilizați, în special în comerț și ca monedă de rezervă suverană. Dolarul au fost deja șters din rezervele internaționale ale Rusiei, iar Banca Centrală a Rusiei (CBR) spune că celelalte „monede toxice” vor scădea probabil la zero până la sfârșitul acestui an.

Înainte de invazie, majoritatea plăților de export ale Rusiei erau efectuate în valute toxice precum dolarul și euro. Cu toate acestea, cota renminbi a crescut la 16%, în timp ce proporția monedelor toxice a scăzut.

În general, procentul activelor bancare rusești deținute de creditori străini a scăzut de la 6,2% la 4,9% în cele 14 luni care au precedat luna martie, potrivit Intellinews.com.

